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30.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Pandemi mağdurlarına destek için müzayede

Dünyanın en büyük sanat müzayedesi koronavirüs pandemisinden etkilenenlere para toplamak için online olarak başlatıldı.

Pandemi mağdurlarına destek için müzayede

Londra’daki Art&Co’nun internet sitesinde 33 farklı sanatçıya ait toplam 1.65 milyon sterlin (yaklaşık 14 milyon TL) değerinde sanat eseri sergileniyor.

Nispeten az bilinen sanatçıların çalışmalarının yanı sıra Pablo Picasso, Andy Warhol, Salvador Dalí ve Jeff Koons’a ait parçalar da açık artırmada satışa çıkıyor.
Satışa çıkan tüm sanat eserleri sağlık, doğa ve maneviyat gibi bağlantılı temaları temsil ediyor. Toplanan fon, çalışma alanları aile içi şiddetten akıl sağlığına kadar değişen 6 farklı hayır kurumuna aktarılacak. Art&Co’nun kurucusu Bundeep Singh Rangar, “Yalnız başımıza değil topluluk içinde iyileşiyoruz” dedi.

Ceza yemekten bıktı... Araçta havuz keyfini ağaç tepesine taşıyorAntalya'da aracının üstünü kesip havuza dönüştürüp trafikte havuz keyfi, ardından da başka bir aracının üzerini teras gibi kullanarak bagaj kısmında mangal keyfi yapan oto aksesuarcısı Murat Tokmak (30), yediği cezalar sonrası eski tip bir minibüsün motorunu ve tekerleklerini söküp ‘sosyal mesafeli’ ağaç jakuzi yapmaya başladı. Aracı trafiğe sokmayıp vinçle bir ağacın üstüne koyacağını belirten Tokmak, “Buna da ceza yazacaklarını düşünmüyorum. Yersem bir daha proje yapmam” dedi.
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