Pandemi mağdurlarına destek için müzayede

Londra’daki Art&Co’nun internet sitesinde 33 farklı sanatçıya ait toplam 1.65 milyon sterlin (yaklaşık 14 milyon TL) değerinde sanat eseri sergileniyor.

Nispeten az bilinen sanatçıların çalışmalarının yanı sıra Pablo Picasso, Andy Warhol, Salvador Dalí ve Jeff Koons’a ait parçalar da açık artırmada satışa çıkıyor.

Satışa çıkan tüm sanat eserleri sağlık, doğa ve maneviyat gibi bağlantılı temaları temsil ediyor. Toplanan fon, çalışma alanları aile içi şiddetten akıl sağlığına kadar değişen 6 farklı hayır kurumuna aktarılacak. Art&Co’nun kurucusu Bundeep Singh Rangar, “Yalnız başımıza değil topluluk içinde iyileşiyoruz” dedi.