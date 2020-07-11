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11.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Paris plajlarında ‘yüzen sinema’

Koronavirüs salgınından dolayı sosyal mesafeyi korumak için arabalı sinemanın sıklaşmasının ardından Fransa’nın başkenti Paris’te ‘yüzen sinema’ dönemi başlıyor.

Paris plajlarında ‘yüzen sinema’

18 Temmuz’daki etkinlik kapsamında sinemaseverler elektrikli botlarda oturarak film izleyecek. Bu film gecesi etkinliği, yaz aylarında Paris’te geçici plajlar yaratan, şehir tarafından işletilen yıllık bir program olan Paris-Plages’in dönüşünü kutlamak için düzenleniyor.
İlk yüzen sinema etkinliğinde, her biri altı kişi kapasiteli olan 38 elektrikli bot kullanılacak. Nehir boyunca 150 kadar bank da kıyıdan film seyretmek isteyenler için kurulacak.

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