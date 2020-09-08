08.09.2020 - 09:56 |
Parklarda tadımlık konserler
Şişli Belediyesi; 15 Eylül 2020 tarihine kadar Şişli’nin parklarında düzenleyeceği konserler serisi ile komşularını eğlenceye doyuruyor.
Birçok ünlü sanatçı ve müzik grubunun sahne alacağı “Parklarda Tadımlık Konserler” dizisinin ilki, 31 Ağustos tarihinde İzzetpaşa Parkı’nda Dolunay Obruk konseri ile başladı. Ardından, 1 Eylül tarihinde Habitat Parkı’nda Pink Lemonade sahne aldı. Konserler, 15 Eylül tarihinde Ortanca Parkı’nda Karambola’nın konseri ile son erecek. Konserler ücretsiz olarak gerçekleşiyor.
PARKLARDA TADIMLIK KONSERLER GELECEK PROGRAM:
Halil Rıfatpaşa Parkı: 8 Eylül- Dolunay Obruk
Mıstık Parkı: 10 Eylül-Manuş-u Âla
Nejat Uygur Parkı: 9 Eylül-Flapper Swing, 11 Eylül-Karambola
Esentepe Parkı: 9 Eylül- Pink Lemonade
Ortanca Parkı: 14 Eylül-Manuş-u Âla, 15 Eylül-Karambola