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08.09.2020 - 09:56 |

Parklarda tadımlık konserler

Şişli Belediyesi; 15 Eylül 2020 tarihine kadar Şişli’nin parklarında düzenleyeceği konserler serisi ile komşularını eğlenceye doyuruyor.

Parklarda tadımlık konserler

Birçok ünlü sanatçı ve müzik grubunun sahne alacağı “Parklarda Tadımlık Konserler” dizisinin ilki, 31 Ağustos tarihinde İzzetpaşa Parkı’nda Dolunay Obruk konseri ile başladı. Ardından, 1 Eylül tarihinde Habitat Parkı’nda Pink Lemonade sahne aldı. Konserler, 15 Eylül tarihinde Ortanca Parkı’nda Karambola’nın konseri ile son erecek. Konserler ücretsiz olarak gerçekleşiyor.


PARKLARDA TADIMLIK KONSERLER GELECEK PROGRAM:

Halil Rıfatpaşa Parkı:  8 Eylül- Dolunay Obruk

Mıstık Parkı:  10 Eylül-Manuş-u Âla

Nejat Uygur Parkı: 9 Eylül-Flapper Swing, 11 Eylül-Karambola

Esentepe Parkı: 9 Eylül- Pink Lemonade

Ortanca Parkı: 14 Eylül-Manuş-u Âla, 15 Eylül-Karambola

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