Patti Smith’in kitabı Türkçede

2016 yılında yazmaya başladığı ve 2019’un eylül ayında Amerika’da yayımlanan romanında Smith, 2016 yılının yılbaşı gününden Donald Trump’ın başkan olarak göreve başladığı 2017 yılının ocak ayına kadar hem kendi hayatında yaşanan değişimlere ve kayıplara değiniyor hem de Amerika’da gelişen olayları aktarıyor. Ayrıca kitapta, Smith’in kendine has polaroidleri de yer alıyor.



