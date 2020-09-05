Pattinson korona mı?

Yapım şirketi Warner Bros, önceki gün yaptığı açıklamada “’The Batman’ yapımının bir üyesinin Kovit-19 testi pozitif çıktı ve kendisi protokollere uygun bir şekilde izole ediliyor. Filmin çekimleri ise geçici olarak duraklatıldı” dedi. Şirket, testi pozitif çıkan kişinin kimliğini henüz açıklamadı. Vanity Fair dergisi ise ‘son derece önemli bir kaynaktan’ edindiği bilgiye göre Pattinson’ın enfekte olduğunu bildirdi. Ancak Pattinson’ın menajeri henüz bir açıklamada bulunmadı. Pattinson’ın hayranları, haberi öğrendikten sonra Twitter üzerinden üzüntülerini ifade etti. Bazı hayranlar ise oyuncunun “Alacakaranlık” serisinde canlandırdığı Edward Cullen karakterine göndermede bulundu. Seride Cullen, İspanyol gribinden hayatını kaybetmiş ve sonrasında da doktor Carlisle Cullen tarafından vampire dönüştürülmüştü.



