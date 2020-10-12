MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri PEN, ekim kitabını seçti: Senin Adın Corona Olsun
ABONE OL
12.10.2020 - 07:00 |

PEN, ekim kitabını seçti: Senin Adın Corona Olsun

PEN Yazarlar Derneği ekim ayı kitabı olarak Umur Talu’nun Literatür Yayınları’ndan çıkan “Senin Adın Corona Olsun. İnsanlığın Salgın Maceraları” kitabını seçti.

PEN, ekim kitabını seçti: Senin Adın Corona Olsun

Talu’nun kitabı İspanyol gribinden günümüze, tarihten coğrafyaya, psikolojiden sanata, edebiyattan sinema ve müziğe, doktorlardan sanatçılara varan bir uzamda ilerliyor. Savaşlar, zaferler ve yenilgiler arasında, toplumsal olaylarla sanatsal yaratıcılıklar arasında, insanlar ve olaylar arasında, alçaklıklar ve harikuladelikler arasında bağlar, bağlantılar kurarak okura hiçbir şeyin rastlantısal olmadığını da gösteriyor yazar.

Cemil Topuzlu’dan Türkan Saylan’a, Covid-19’dan yaşama veda eden ilk doktor Cemil Taşçıoğlu’na, Hitler ve Mussolini’den Josephine Baker, Brigitte Bardot’ya, Paris komününden Marx’tan, Gramsci’den Karel Çapek ile Beckett’e, Paganini’den, Gustave Klimt’ten Trump’a uzanan kitap, okurunu tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yüz yüze eğitimde ikinci aşama

Yüz yüze eğitimde ikinci aşama

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Mağdur olmayın

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Mağdur olmayın

Koronavirüs kabusu devam ediyor! Son durum...

Koronavirüs kabusu devam ediyor! Son durum...

Pandemiyle ilgili kaygılar arttı

Pandemiyle ilgili kaygılar arttı

Sıradaki Haber