PEN, ekim kitabını seçti: Senin Adın Corona Olsun

Talu’nun kitabı İspanyol gribinden günümüze, tarihten coğrafyaya, psikolojiden sanata, edebiyattan sinema ve müziğe, doktorlardan sanatçılara varan bir uzamda ilerliyor. Savaşlar, zaferler ve yenilgiler arasında, toplumsal olaylarla sanatsal yaratıcılıklar arasında, insanlar ve olaylar arasında, alçaklıklar ve harikuladelikler arasında bağlar, bağlantılar kurarak okura hiçbir şeyin rastlantısal olmadığını da gösteriyor yazar.

Cemil Topuzlu’dan Türkan Saylan’a, Covid-19’dan yaşama veda eden ilk doktor Cemil Taşçıoğlu’na, Hitler ve Mussolini’den Josephine Baker, Brigitte Bardot’ya, Paris komününden Marx’tan, Gramsci’den Karel Çapek ile Beckett’e, Paganini’den, Gustave Klimt’ten Trump’a uzanan kitap, okurunu tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.