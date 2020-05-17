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17.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

Penguenler müze gezdi

Kansas’taki Nelson Atkins Müzesi, insanlara kapılarını kapattı ancak virüs taşıma ihtimali olmayan canlılara kapılarını açtı: Penguenlere.

Penguenler müze gezdi

Önceki gün Kansas Hayvanat Bahçesi bir video paylaşarak penguenlerin müzede küçük bir keşif gezisi yaptıklarını duyurdu. Penguenler müzede eserlerin karşısında şaşkın bir şekilde duruyor ve kimisine uzun kimisine birkaç saniyelik bakışlar atıyorlar. Videolarda, penguenlerin Caravaggio ve Monet’nin tabloları önünde vakit geçirdikleri görülüyor.

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