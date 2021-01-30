Pentagram’ın yeni albümünden ikinci şarkıyı yayımladı

Sony Music etiketiyle yayınlanan “Sur”, 2020 yaz aylarında kaydedilen ve albüm çıkışından önce sunulması planlanan üç şarkının ikincisi. Vokalde Gökalp Ergen, Murat İlkan, Ogün Sanlısoy; gitarda Hakan Utangaç, Metin Türkcan, Demir Demirkan; bas gitarda Tarkan Gözübüyük, davulda Cenk Ünnü, klavyede Ozan Tügen ve sürpriz konukların yer aldığı albümün tamamı, yıl sonuna doğru dijital platformların yanı sıra CD ve plak olarak yayımlanacak.

Sur’un video klibi Gökalp Gönen’in yazıp yönettiği 2015 tarihli animasyon kısa film “Golden Shot / Altın Vuruş”tan uyarlandı. İki yüzden fazla uluslararası festivalin seçkisinde yer almış ve 32 ödül kazanmış olan bu kısa film, yönetmenin kendisi tarafından şarkıya uygun şekilde yeniden kurgulandı.

Gökalp Gönen, Pentagram ile iş birliği hakkında şunları söyledi: “Bir akşam saati Tarkan Abi'den gelen tanışma teklifi ile başladı süreç. Lise yıllarında okul servisinde güneşin batışını seyrederek eve dönerken, müziğin sesini sonuna kadar açar, ileride bunları bunları yapacağım diye gaza gelirdim. Mp3 çalarımdaki Pentagram ve diğerlerinden oluşan küçük listem, o büyülü zamanların dokusunu belirleyen en önemli şeylerden birisiydi. İşte bu yüzden, Tarkan Abi'den gelen bu mesaj bir hayli önemliydi benim için.”

"Filmi Sur için yeniden kurgularken, şarkıya bu kadar iyi adapte olacağını beklemiyordum; ancak sahneler adeta planlanmış gibi şarkının sözlerine denk geliyor, finale doğru uyum içinde hazırlanıyordu. Birkaç günlük kurgu sürecinin ardından film, kendi benliğinden vazgeçip, artık Sur'a ait olmuştu.”

Salgın döneminde yeni albüme odaklanan Pentagram, bir yandan online akustik konserlere devam etti. Aralık 2017’de Zorlu PSM’de gerçekleşen akustik konserin resmi videosu ve “30 Yılın Hikâyeleri” belgeselinin ikinci bölümü de önümüzdeki aylarda paylaşılmak üzere hazırlanıyor.

Pentagram’ın yeni şarkısı Sur, tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşurken, klibi de PentagramVevo kanalında yayında.