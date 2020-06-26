Pera Film’den ‘Çikolata Bebekler’

Stephen Winter’ın yönetmenliğini yaptığı 1996 yapımı film bir siyasi hiciv. Çikolata Bebekler, 26 Temmuz’a kadar Pera Müzesi’nin web sitesi üzerinden izlenebilir. Pera Film, koronavirüs önlemleri kapsamında film programlarını çevirimiçi olarak sunmaya devam ediyor. 26 Haziran günü, Onur Haftası kapsamında sunulacak olan Çikolata Bebekler aynı anda hem fantezi, hem trajedi, hem de komedi türleri arasında yer alıyor. Çikolata Bebekler 26 Haziran - 26 Temmuz tarihleri arasında Pera Müzesi wb sitesinden çevirimiçi olarak izlenebilir.