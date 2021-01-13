Pera Film’den “Minyatür 2.0” sergisine özel film seçkisi

Pera Film yeni yıla, Pera Müzesi’nin Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür sergisi kapsamında hazırladığı seçkiyle merhaba diyor. Minyatürden yola çıkan eserlerdeki farklı yaklaşımları ve ortak prensipleri açığa çıkaran sergide yer alan sanatçıların ortak noktasını, dünyaya minyatür aracılığıyla bakmaları oluşturuyor. İçeri Adım, Dışarı Adım başlıklı film programı ise, sanatçıların sergide minyatürü kullanarak işaret ettiği konuların izini süren, hikayelerine hem içeriden hem de dışarıdan bir gözle bakmaya çalışan üç filme yer veriyor.

Film setinden izdivaç programına, kamera önünden ve arkasından çarpıcı hikâyeler

Genç yönetmenler Su Baloğlu ve Merve Bozcu’nun imzasını taşıyan Onun Filmi, on dört yönetmen kadının Türkiye sinemasında kadın sinemacı olmayı, kadın olmayı anlattıkları bir dünyanın hikâyesini ekrana taşıyor. Ali Kemal Çınar’ın ikinci uzun metraj filmi olan Gizli, 30 yaşına geldiğinde bir kadına dönüşeceğini öğrenen bir gencin hikâyesini anlatıyor. Seçkinin diğer filmi, ödüllü belgesel Kamerayla İzdivaç ise, Esra Erol’un bir fenomene dönüşmüş programının kamera önü ve arkasından çok etkileyici kesitler sunuyor.

İçeri Adım, Dışarı Adım film programı, 11 – 24 Ocak tarihleri arasında Pera Müzesi web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak izlenebilir.