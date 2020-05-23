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23.05.2020 - 00:44 |

Pera Müzesi sergileri Youtube kanalında

Pera Müzesi, sergilerinden önemli bir seçkiyi YouTube kanalında yayınlamaya başladı. Frida Kahlo-Diego Rivera, Fernando Botero, Andy Warhol, Rembrandt, Goya ve Giorgio de Chirico sergilerinin yer aldığı dizi, Joan Miró ve Yıldız Moran ile devam edecek.

Pera Müzesi sergileri Youtube kanalında

Açıldığı günden bu yana dünyanın önde gelen sanatçılarını konuk eden Pera Müzesi, bu sergilerden derlenen bir video dizisini YouTube kanalında sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Farklı dönemlerden ve coğrafyalardan ikonik isimleri bir araya getiren videolarda, sanatçıların yaşamı ve eserleriyle ilgili temel bilgilerin yanı sıra, üretimlerine etki eden toplumsal olaylar ve çalışma yöntemleri gibi az bilinen detaylar da izleyicilere keyifli bir içerik vadediyor.

17. yüzyıldan bugüne, kıtalar arası sanat yolculuğu

Avrupa resminin en büyük ustalarından Rembrandt, Boijmans Van Beuningen Müzesi Koleksiyonu’nda yer alan yapıtlarıyla 2007 yılında Pera Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu. Sanatçının az bilinen etkileyici desenleri, Rotterdam’dan sonra İstanbul’da yeniden gün ışığına çıktı.

Günümüz estetik anlayışına yeni bir yorum getiren ve 21. yüzyılın en çok merak uyandıran sanatçılarından olan, Kolombiya doğumlu Fernando Botero; sirk, boğa güreşi, Latin Amerika, ölüdoğa temalı eserleri ve sanat tarihinin geçmiş ustalarından uyarlamaları içeren geniş kapsamlı bir sergiyle 2010’da Pera Müzesi’ne konuk oldu.

Yapıtları kadar özgün karakterleri, yaşam öyküleri ve birliktelikleriyle de ilgi uyandıran Frida Kahlo ve Diego Rivera çifti, Gelman Koleksiyonu’nda yer alan eserleriyle 2011’de Pera Müzesi’ndeydi. Frida Kahlo’nun çarpıcı otoportreleri ile Diego Rivera’nın nadir tuval resimlerini içeren sergi, 20. yüzyıl Meksika sanatının önemli örneklerini İstanbul’a getirdi.

Müze, 2012 yılında ise Salvador Dalí ve René Magritte’e ilham vermiş, metafizik akımının yaratıcısı Francisco de Goya’nın dört büyük gravür serisini ve yağlıboyalarını Türk sanatseverlerle buluşturdu. Avrupa’nın çalkantılı bir dönemine tanıklık eden ve karanlığın en iyi anlatıcılarından biri olan Goya, zamanının ötesine geçerek 20. yüzyıl modernizmini de etkilemişti.

Amerikan pop sanatının ikonik isimlerinden Andy WarholCampbell’s Çorbaları, Kovboylar ve Kızılderililer, Tehlikedeki Türler, Çiçekler, 20. Yüzyıldan On Yahudi Portresi dizilerinin yanı sıra, Mick Jagger ve Lenin gibi ünlü isimlerin portreleriyle 2014’te İstanbul’a konuk oldu.

İtalyan bir ailenin oğlu olarak Yunanistan’da dünyaya gelen Giorgio de Chirico, babası Evaristo de Chirico’nun doğduğu kent olan İstanbul’u, 2016’da eserleri aracılığıyla ziyaret etti. Resim, heykel ve litografilerinden oluşan bu kapsamlı sergi ziyaretçilere, metafizik sanatın kurucusu ve gerçeküstücülerin esin kaynağı olan Chirico’nun renkli dünyasını keşfetme fırsatı sundu.

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