Pera'da Arnavut Sineması'na bir bakış

Pera Müzesi Film ve Video Programları, Mutluluğu İnşa Edenler - Arnavutluk Sineması başlıklı yeni programını Arnavutluk toplumcu gerçekçiliğine odaklanan Bir Rüyanın İnşası sergisinden ilhamla hazırladı. 23 Ekim – 14 Kasım tarihleri arasında Pera Müzesi’nde gösterime sunulacak seçkide sinemaseverler, Arnavutluk toplumunda yaşanan değişimleri ve bu değişimin insan hayatı üzerindeki etkilerini izleme fırsatı bulacak.

Arnavut sinemasından ilk filmler, taze bakışlar

Arnavutluk ve Kosova’da son yıllarda üretilmiş etkileyici filmleri bir araya getiren Mutluluğu İnşa Edenler seçkisi, genç yönetmenler Visar Morina ve Florenc Papas’ın ilk uzun metrajlı filmlerini, Iris Elezi ve Thomas Logoreci’nin ise ilk ortak yapımlarını İstanbul’da izleyicilerle buluşturuyor.

Arnavutça “dünya” anlamına gelen Bota, Arnavut yönetmen Iris Elezi ile Amerikalı yönetmen Thomas Logoreci’nin imzasını taşıyor. Uzak ve ıssız bir bölgede konumlanan kafe Bota dönemin siyasi koşullarının etkilerini yansıtırken aynı zamanda bulunduğu bataklık alanın çarpıcı betimlemelerini sunuyor. Yönetmenler bu ilk filmlerinde, kullandıkları dönem müziği ve etkileyici çekim teknikleriyle izleyicileri büyüleyici bir atmosferle baş başa bırakıyor.

Kosovalı yönetmen Visar Morina, 2015 yılında Oscar’a aday olan ilk uzun metrajlı filmi Babam’da, küçük bir çocuğun dramatik yaşam öyküsüne odaklanıyor. Annesini kaybeden 10 yaşındaki Nuri ve babası Gesim’in geçimlerini sağlamak için sokakta sigara sattıkları film 1990’ların Kosovası’nda geçiyor. Gesim’in oğlunu terk edip Almanya’ya göç etmesinin ardından Nuri’nin de onun peşinden gitmeye karar vermesiyle izleyiciler macera dolu bir yolculuğa ve zorlu bir serüvene şahitlik ediyor.

Genç Arnavut yönetmen Florenc Papas’ın imzasını taşıyan Açık Kapı ise, Rudina ve hamile kız kardeşi Elma’nın, doğdukları Arnavut köyündeki sert ve gelenekçi babalarını görmek için çıktıkları uzun yolculuğun hikâyesini anlatıyor. Yönetmen bu ilk uzun metrajlı filminde, ataerkil bir toplumda ahlak kurallarının nasıl belirlendiğini sorguluyor.

Bu program kapsamındaki Pera Film gösterimleri indirimli müze giriş bileti ile izlenebilir.

Gösterim Programı

Mutluluğu İnşa Edenler - Arnavutluk Sineması

23 Ekim – 14 Kasım 2020

23 Ekim Cuma

18.00 Açık Kapı (77')

Open Door

24 Ekim Cumartesi

15.00 Babam (103')

Father

31 Ekim Cumartesi

15.00 Bota (100')

4 Kasım Çarşamba

18.00 Babam (103')

Father

7 Kasım Cumartesi

15.00 Açık Kapı (77')

Open Door

14 Kasım Cumartesi

15.00 Bota (100')