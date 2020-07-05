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05.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Portreler 124 yıl sonra birleşti

Alman Rönesans ressamı Bartholomäus Bruyn tarafından 1539’da yapılan evli bir çiftin çift panelli portresi, 1896 yılında Londra’daki bir müzayede evinin satışında birbirinden ayrılmıştı.

Portreler 124 yıl sonra birleşti

Observer’da yer alan habere göre, evli çift Jakob ve Elisabeth Omphalius’un portreleri önceki günlerde Hollanda’daki The Mauritshuis Museum’dan Ariane van Suchtelen isimli bir küratör tarafından yeniden bir araya getirildi. Geçen yıl Jakob’un portresi Paris’teki küçük bir müzayede evinin satışında, Elisabeth’in portresi ise The Mauritshuis Museum’da bulunmuştu. Ariane van Suchtelen, “Belki de daha fazla para kazanmak için bir açık artırmada ayrıldılar. Jakob, İngiliz simsar Ralph Brocklebank’a satıldı. Elisabeth’in portresi ise 1912’de Rijksmuseum’un Cornelis Hoogendijk koleksiyonunda yer aldı” dedi.

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