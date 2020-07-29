Radiohead albümlerini ücretsiz erişime açtı

Hypebeast’te yer alan habere göre bu durum, Billboard’un bir albümün grafik konumu belirlerken artık Youtube’daki görüntülenme sayılarını dikkate alacaklarını duyurduktan birkaç gün sonra gerçekleşti. Grup, aralarında “Pablo Honey”, “In Rainbows” ve “A Moon Shaped Pool” albümlerinin de yer aldığı dokuz albümünü ücretsiz olarak dinleyicileriyle paylaştı.