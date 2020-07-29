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29.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Radiohead albümlerini ücretsiz erişime açtı

İngiliz grup Radiohead’in tüm diskografisi önceki günlerde grubun Youtube hesabı aracılığıyla müzik severlerle buluştu.

Radiohead albümlerini ücretsiz erişime açtı

Hypebeast’te yer alan habere göre bu durum, Billboard’un bir albümün grafik konumu belirlerken artık Youtube’daki görüntülenme sayılarını dikkate alacaklarını duyurduktan birkaç gün sonra gerçekleşti. Grup, aralarında “Pablo Honey”, “In Rainbows” ve “A Moon Shaped Pool” albümlerinin de yer aldığı dokuz albümünü ücretsiz olarak dinleyicileriyle paylaştı.

Hülya Avşar'ın köpekleriyle mücadelesiOyuncu ve sunucu Hülya Avşar, köpeklerini gezdirmeye çıktığı sırada çekilmiş videosunu Instagram hesabından paylaştı ve üç köpeği birden gezdirmenin aslında ne kadar da zor olduğunu gösterdi.
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