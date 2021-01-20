Radiohead’in demosu müzayedeye çıkıyor

Dazed’de yer alan habere göre 90’lı yıllarda grup üyelerinin bir arkaşına verdiği kasette, üçü daha önce hiç duyulmamış altı parça yer alıyor. “Gripe” adlı kaset, 26 Ocak’ta müzayede evinin “Punk and Indie” adlı online müzayedesinde satışa çıkacak. Müzayede evi yetklileri kasetin 2 bin euro’ya satılacağını tahmin ediyor.