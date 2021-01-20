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20.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Radiohead’in demosu müzayedeye çıkıyor

İngiliz alternatif rock grubu Radiohead’in Oxfordshire’daki Abingdon School’dayken kaydettiği “Gripe” adlı bir demo önümüzdeki günlerde Omega Müzayede Evi tarfından satışa sunulacak.

Radiohead’in demosu müzayedeye çıkıyor

Dazed’de yer alan habere göre 90’lı yıllarda grup üyelerinin bir arkaşına verdiği kasette, üçü daha önce hiç duyulmamış altı parça yer alıyor. “Gripe” adlı kaset, 26 Ocak’ta müzayede evinin “Punk and Indie” adlı online müzayedesinde satışa çıkacak. Müzayede evi yetklileri kasetin 2 bin euro’ya satılacağını tahmin ediyor.

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