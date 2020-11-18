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18.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Ramsay’den King uyarlaması

“Ratcatcher”, “We Need To Talk About Kevin”in ardından en son 2017 yılında Joaquin Phoenix’in başrolünde yer aldığı “You Were Never Really Here”ı çeken yönetmen Lynne Ramsay’nin yeni projesi belli oldu.

Ramsay’den King uyarlaması

Ramsay, Stephen King’in “The Girl Who Loved Tom Gordon” adlı romanını sinemaya uyarlayacak. Ramsay, “You Were Never Really Here”ın ardından bir sonraki projesinin korku türünde olacağını açıklamış ancak projenin detaylarını paylaşmamıştı. 1999 tarihli roman, ormanda yürürken kaybolan 9 yaşında bir kızın çok sevdiği beyzbol oyuncusu Tom Gordon’ı hayali arkadaş olarak görmeye başlamasını konu alıyor. Filmin çekimlerinin 2021’de başlaması bekleniyor.

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