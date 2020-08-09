MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Raphael’in Patheon’a gömüldüğü kesinleşti
ABONE OL
09.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Raphael’in Patheon’a gömüldüğü kesinleşti

İtalyan sanat uzmanları, Rönesans dönemi ressamı Raphael’in yüzünün 3 boyutlu bir rekonstrüksiyonun Roma’daki Patheon’a gömüldüğünü kanıtladığını belirtiyor.

Raphael’in Patheon’a gömüldüğü kesinleşti

The Guardian’da yer alan habere göre gerçek ismi Raffaello Sanzio olan İtalyan ressam, 1520 yılında Roma’da geçirdiği ateşli bir hastalıktan dolayı hayatını kaybetti. Roma’daki Tor Vergata Üniversitesi’ndeki uzmanlar, sanatçının 1833 yılında mezardan çıkarılmış isketeletin kafasının alçı kalıbını kullarak 3 boyutlu rekonstrüksiyon olarak tasarladıklarını ortaya koydu. Üniversite uzmanları bu yüzü, sanatçının portreleriyle karşılaştırdı. Üniversitenin moleküler antropoloğu Olga Rickards, “Bu araştırma ilk kez 1833’te Pantheon’dan çıkarılan iskeletin Raffaello Sanzio’ya ait olduğuna dair somut bir kanıt sağlıyor” dedi.

 

Ankara'daki sokak köpeklerinin İnci Abla'sı!İnci Aksoyoğlu (60) Ankara Eryaman'da, 15 yıl önce kurduğu barınakta 355 tane sokak köpeğine bakıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bayramcıların çöplerini adalılar topladı

Bayramcıların çöplerini adalılar topladı

Milyonlara güzel haber! Erken emeklilik...

Milyonlara güzel haber! Erken emeklilik...

Okullarda yeni dönem hazırlığı: Pandemi sınıfı!

Okullarda yeni dönem hazırlığı: Pandemi sınıfı!

Ayakları yerden kesen adresler

Ayakları yerden kesen adresler

Sıradaki Haber