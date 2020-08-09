Raphael’in Patheon’a gömüldüğü kesinleşti

The Guardian’da yer alan habere göre gerçek ismi Raffaello Sanzio olan İtalyan ressam, 1520 yılında Roma’da geçirdiği ateşli bir hastalıktan dolayı hayatını kaybetti. Roma’daki Tor Vergata Üniversitesi’ndeki uzmanlar, sanatçının 1833 yılında mezardan çıkarılmış isketeletin kafasının alçı kalıbını kullarak 3 boyutlu rekonstrüksiyon olarak tasarladıklarını ortaya koydu. Üniversite uzmanları bu yüzü, sanatçının portreleriyle karşılaştırdı. Üniversitenin moleküler antropoloğu Olga Rickards, “Bu araştırma ilk kez 1833’te Pantheon’dan çıkarılan iskeletin Raffaello Sanzio’ya ait olduğuna dair somut bir kanıt sağlıyor” dedi.