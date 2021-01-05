‘Ratatouille’dan yılbaşı rekoru

Müzikal, 1 milyon dolardan fazla bilet hasılatı elde etti. Bilet satışlarının bir kısmı, The Actors Fund’dan yararlanacak sektörden sanatçılar ve işçilere aktarılacak. Seaview Productions, gösteriyi TikTok ile birlikte hazırladı ve Disney ile Pixar da proje onayını verdi. Gösteride Django rolünde Wayne Brady, Linguini rolünde Andrew Barth Feldman, Colette rolünde Ashley Park, Auguste Gusteau rolünde Kevin Chamberlin, Anton Ego rolünde Andre de Shields’in aralarında olduğu Broadway yıldızları rol aldı.