Red Bull Basement’ın gelecek çevrimiçi etkinliği 18 Ekim’de

Daha iyi bir yarın inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan girişimcileri ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini destekleyen Red Bull Basement, her yıl genç girişimci adaylarını; sosyal inovasyonun gelişimi için sektörün önde gelen isimleri ile çeşitli konuşmalar, paneller ve atölyeler aracılığıyla buluşturuyor. Bu yıl çevrimiçi etkinlikler serisi ile girişimci öğrencileri uzman isimlerle bir araya getiren Red Bull Basement’ın ikinci çevrimiçi etkinliği 18 Ekim’de redbull.com/basement adresinde düzenleniyor.

Codeway Kurucu Ortağı Tolunay Tosun moderatörlüğünde gerçekleşecek program 18 Ekim Pazar günü saat 14.00’da başlayacak. Çevrimiçi etkinlikte; Türkiye'de ortak çalışma alanı ve girişimcilik merkezi denince akla ilk gelen adreslerden biri olan Kolektif House'un Kurucu Ortağı Ahmet Onur, Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü Dr. Oğuzhan Aygören, Türkçe hazırlanan ilk meditasyon uygulaması Meditopia’nın geliştiricisi Deniz Bağan, Onarmanın ve iyileştirmenin birleştirici gücünü odağına alan bir gönüllülük hareketi olan Onaranlar Kulübü Kurucu Ortağı Doğukan Güngör konuşmacı olarak yer alacak. Konuşmacılar fikirlerin olgunlaştırılmasında rol oynayacak.

Detaylı program akışı aşağıdaki gibi:

14.00 Karşılama ve Açılış

14.15 Çalışma alanlarının geleceği ve girişimcilik

Ahmet Onur, Kolektif House Kurucu Ortağı

14.45 Değişim Öncüsü Olarak Girişimcilik

Oğuzhan Aygören, Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü

15.15 Girişimciye özkaynak: Mindfulness

Deniz Bağan, Meditopia İçerik Yöneticisi, YOGATIME Kurucusu

15.45 Kendi Kentine Katılımcı Olmak

Doğukan Güngör, Onaranlar Kulübü Kurucu Ortağı

16.15 Kapanış