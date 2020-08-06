Red Bull Warm Up ile alternatif sahnenin yeni ismi Bubba

Uğur Türk, Oğuzhan Gedik ve Aslıhan Kurtçu’dan oluşan Bubba, Eskişehir’de doğdu. Yeni nesil sahnenin en üretken isimlerinden olan üçlü, Redbull.com’a verdikleri röportajda gelecek planlarını anlattı. Bu yıl ilk kez sadece online olarak gerçekleşen Red Bull Warm Up’ta önce halktan ardından da ‘Deli’ isimli şarkıları ile jüriden tam not alan grup, karantina sürecini oldukça verimli geçirdiklerini aktardı.

‘Üretme konusunda bir sıkıntımız yok’

Bubba; “Red Bull Warm Up'ı kazanmış olmak bizi inanılmaz motive etti. Gelecek güzel günler için sabırsızlanıyoruz. Elimizde bayağı bir proje birikti şu an. Bazılarını derleme aşamasındayız hâlâ... Bunun dışında da her bir araya geldiğimizde yeni bir şeyler mutlaka ortaya çıkıyor. Üretme konusunda bir sıkıntımız yok. Groove makinası gibiyiz” ifadesini kullandı.

Grubun projenin sonundaki ödülleri için hangi şarkılarını değerlendirecekleri sorulduğunda ise; “Deli de olabilir diğer şarkılarımızdan biri de olabilir... Sanırım buna vakit yaklaştığında ciddi bir şekilde istişare edip karar vereceğiz” yanıtını verdi.

‘İstediğimiz müziğe devam edeceğiz’

Kariyerlerinin Red Bull Warm Up projesi ile her zamankinden daha heyecanlı bir yol aldığına işaret eden üçlü, “Bunu uzun bir yolculuk olarak görüyoruz, uzun bir yolculuğa güzel bir başlangıç yaptık ve bunu güzel bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Kendi istediğimiz müziği yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.