Restorasyonda bağışlar kötüye mi kullanılıyor?

15 Nisan 2019’da çıkan yangının sonucunda iş insanları ve sanat koleksiyonerleri, yapıyı restore etmek için taahhütlü yardımda bulunmuştu. Notre Dame Vakfı genel temsilcisi Christophe Rousselot yaptığı açıklamada, “Kamu kurumları ve yangının ardından müdahale eden şirketler tarafından herhangi bir suistimal veya para israfı yoktur” dedi. Mahkeme, fonların kullanımı konusunda daha fazla şeffaflık ve projeyi desteklemek için Kültür Bakanlığı’ndan yıllık destek planı oluşturulmasını tavsiye ediyor.