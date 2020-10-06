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06.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Restorasyonda bağışlar kötüye mi kullanılıyor?

Fransız denetçiler mahkemesi, Paris’teki Notre Dame Katedrali’nin yeniden inşasına yardımcı olmak için toplanan bağışların aktarılacağı ile ilgili bir rapor yayımladı. Buna göre bağışların restorasyonunu üstlenen kamu kurumuna değil, katedralin inşasını doğrudan finanse etmek için kullanılması gerektiğine işaret etti.

Restorasyonda bağışlar kötüye mi kullanılıyor?

15 Nisan 2019’da çıkan yangının sonucunda iş insanları ve sanat koleksiyonerleri, yapıyı restore etmek için taahhütlü yardımda bulunmuştu. Notre Dame Vakfı genel temsilcisi Christophe Rousselot yaptığı açıklamada, “Kamu kurumları ve yangının ardından müdahale eden şirketler tarafından herhangi bir suistimal veya para israfı yoktur” dedi. Mahkeme, fonların kullanımı konusunda daha fazla şeffaflık ve projeyi desteklemek için Kültür Bakanlığı’ndan yıllık destek planı oluşturulmasını tavsiye ediyor.                     

 

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