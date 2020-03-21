Rijksmuseum’dan evde kalma challenge’ı

Proje kapsamında insanlar, en sevdikleri sanat eserini ya da bir resmi seçiyorlar. Ardından da evde üç nesne bulup seçtikleri eseri kendilerine göre uyarlıyor. Rijksmuseum da gönderisinde “İlhama mı ihtiyacın var? Koleksiyonumuza online olarak ulaşabilirsiniz” gönderisiyle bu evde kalma challenge’ını desteklediğini belirtti.