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21.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

Rijksmuseum’dan evde kalma challenge’ı

Rijksmuseum, koranavirüsü sebebiyle evinde kendini izole eden takipçileri için sosyal medya hesapları üzerinden önceki gün Tussen Kunst & Quarantaine adlı Instagram kullanıcısının başlattığı bir projeyi paylaştı.

Rijksmuseum’dan evde kalma challenge’ı

Proje kapsamında insanlar, en sevdikleri sanat eserini ya da bir resmi seçiyorlar. Ardından da evde üç nesne bulup seçtikleri eseri kendilerine göre uyarlıyor. Rijksmuseum da gönderisinde “İlhama mı ihtiyacın var? Koleksiyonumuza online olarak ulaşabilirsiniz” gönderisiyle bu evde kalma challenge’ını desteklediğini belirtti. 

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