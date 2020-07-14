Rilke ve Auguste Rodin karşılaşması üzerine bir anlatı

Rilke de, Rodin de başarılı birer sanatçı olarak kurumlara, geleneklere, hatta bazen tarihe karşı çıkmak zorundaydı. En büyük yürek acılarını atlatmak için yaratma arzularını kullanmayı öğrenmeleri gerekiyordu. Hayat ve sanat dengesini kurmalıydılar. Tam da bu yüzden Rilke, Rodin’e şu soruyu sormuştu: “Nasıl yaşamalıyım?”

Bu kitap, Paris sokaklarında ustalığa giden yolu bulan iki sanatçının portresi. Aynı zamanda yaratıcılığın ve sanatçının konumunun hiç olmadığı kadar sorgulandığı bir çağın anlatısı. Ve en önemlisi de bir sanatçının ne pahasına olursa olsun eserini ortaya koyması gerektiğinin hikâyesi.

Hayatını Değiştirmelisin

Rainer Maria Rilke ve Auguste Rodin’in Hikâyesi

Yazar: Rachel Corbett

Çeviren: Kerime Dalyan

Editör: Ümran Özbalcı

Sayfa: 312, Fiyat: 32 TL (KDV’den muaftır.)

YKY Sanat