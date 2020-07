Robert Pattinson’lı ‘Tenet’

Milliyet Sanat dergisi temmuz ayı kapağına Christopher Nolan’ın yeni filmi “Tenet”ta rol alan yıldız oyuncu Robert Pattinson’ı taşıyor. Sevin Okyay, Pattinson’ın kariyerinin haritasını çıkarıyor. “Tenet”ın yönetmeni Christopher Nolan’ın zaman ve zihni birer oyuncak olarak kullandığı sihirbaz yönüne dair bir inceleme de sinema bölümünde.

Sinema sayfalarında ayrıca, sinefillerin dört gözle beklediği vizyona girecek 25 filmlik bir dosya ve ABD’de siyahların sinemada verdikleri mücadelenin bir tarihçesi yer alıyor.



Sanatın geleceği



Plastik sanatlar sayfaları ise oldukça güncel bir soruyla açılıyor: COVID-19 pandemisi sanat galerilerini nasıl etkiledi? Sözü bu kez galeri yöneticileri alıyor ve sanatın geleceğine dair öngörüde bulunuyor. Yanı sıra İnci Evinder’in Galeri Nev İstanbul’daki “Revolver Publishing” sergisine dair bir inceleme yazısı, Fatih Özgüven’in Cevdet Erek’in Arter’e yerleştirdiği “Bergama Stereotip”i hakkında eleştirisi ve Mehmet Sinan Kuran’ın Anna Laudel’de ekosistemin gidişatına bir çağrı niteliğindeki sergisi “Posthumous”unu anlattığı söyleşisi okurun karşısına çıkıyor.













Dijital mecrada tiyatro

Pandemiyle beraber dijital tiyatro üretimleri artarken Platform Tiyatro, yaklaşık üç yıldır Almanya’dan Fringe Ensemble ile ortak olarak “Map to Utopia” adlı proje üzerine çalışıyor. Ceren Ercan ve Mark Levitas test aşaması geçen ay tamamlanan projeyi, sahne sanatları bölümünde tiyatroseverlere anlatıyorlar. Dijital mecra için çekilen ilk tiyatro oyunu da Milliyet Sanat’ta. Tiyatrolar.tv ve Hann Sahne ortak yapımcılığında hayata geçirilen “İçimdeki Yangın”ı yaratıcıları ve oyuncularından öğreniyoruz. Pandemi sürecinde bir hayal kurarak cep telefonuyla evde çekilen “Pes Artık” adlı mini diziyi seyirciyle buluşturan Erkan Kolçak Köstendil ise dergiye verdiği röportajda “Hepimizi hasta eden başlıca virüs hayal kuramamak” diyor.



Bob Dylan’dan ‘bıçkın’ şarkılar



Milliyet Sanat dergisinin aylık müzik kutusundan çıkanlar şöyle sıralanıyor: Dream Wife, Modern Nature ve Muzz. Bob Dylan’ın sekiz yıl aradan sonra yayınladığı ‘bıçkın şarkılar’dan mürekkep “Rough and Rowdy Ways”e dair bir inceleme, Journers ile yeni albümleri hakkında bir röportaj, Bosphorus Big Bend’in yeni bebeği “BaBe” üzerine bir söyleşi de müzik sayfalarında yer buluyor.





Derginin edebiyat sayfaları; “İkinci Bahar”, “Hatırla Sevgili” ve “Bu Kalp Seni Unutur Mu?” gibi dönem dizilerinin senaryosunda imzası olan Nilgün Öneş’in ilk romanı “Ağlamak Yok”a dair verdiği röportajla açılıyor. Ardından Ferzan Özpetek’in İtalya’da ilk haftada üçüncü baskıya ulaşan ve Türkçeye Can Yayınları tarafından çevrilen “Bir Nefes Gibisi” üzerine bir söyleşi okuru karşılıyor. Edebiyat bölümünde okurları sevdikleri yazarlarla buluşturan bir dosya konusu bekliyor: Sevdiğiniz roman kahramanları karantina sürecini nasıl atlatırdı?