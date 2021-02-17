MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Robot Ai-Da’dan otoportre sergisi
ABONE OL
17.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Robot Ai-Da’dan otoportre sergisi

Dünyanın ilk robot sanatçısı Ai-Da’nın kameradan yapılmış gözleriyle aynadan bakarak yaptığı bir dizi otoportresi, gelecek aylarda sanatseverlerle buluşacak.

Robot Ai-Da’dan otoportre sergisi

Daily Mail’de yer alan habere göre Ai-Da, gözünü ve elindeki kalemi kullanarak insanları çizebilen ilk gerçekçi robot olarak biliniyor. Ai-Da tarafından kullanılan ve Leeds’teki mühendislerin geliştirdiği robotik el, sanat eserini yaratmak için koordinatları yorumlayarak sanal bir yol hesaplıyor. Sanatçı robot da bu şekilde eserlerini yapabiliyor. Ai-Da’nın çalışmaları önümüzdeki mayıs ve haziran ayları arasında Londra’daki The Design Museum’da sergilenecek. Serginin küratörü Lucy Seal, “Bir selfie kültüründe yaşıyoruz. Ve bu şekilde de verilerimizi davranışımızı tahmin etmek için kullanan teknoloji devlerine veriyoruz” dedi. Seal, bu serginin veri destekli bu modern dünyanın teknolojiye olan güvenini sorgulayacağının da altını çizdi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yarın kandil mi, 18 Şubat yarın ne kandili? İşte kandil günleri...

    Yarın kandil mi, 18 Şubat yarın ne kandili? İşte kandil günleri...

    Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!

    Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!

    Kraliyetin sırlarını ifşa edecekler!

    Kraliyetin sırlarını ifşa edecekler!

    Akar ve Soylu Meclis’i bilgilendirdi! ‘Gara için beş ay hazırlık yapıldı’

    Akar ve Soylu Meclis’i bilgilendirdi! ‘Gara için beş ay hazırlık yapıldı’

    Sıradaki Haber