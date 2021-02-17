Robot Ai-Da’dan otoportre sergisi

Daily Mail’de yer alan habere göre Ai-Da, gözünü ve elindeki kalemi kullanarak insanları çizebilen ilk gerçekçi robot olarak biliniyor. Ai-Da tarafından kullanılan ve Leeds’teki mühendislerin geliştirdiği robotik el, sanat eserini yaratmak için koordinatları yorumlayarak sanal bir yol hesaplıyor. Sanatçı robot da bu şekilde eserlerini yapabiliyor. Ai-Da’nın çalışmaları önümüzdeki mayıs ve haziran ayları arasında Londra’daki The Design Museum’da sergilenecek. Serginin küratörü Lucy Seal, “Bir selfie kültüründe yaşıyoruz. Ve bu şekilde de verilerimizi davranışımızı tahmin etmek için kullanan teknoloji devlerine veriyoruz” dedi. Seal, bu serginin veri destekli bu modern dünyanın teknolojiye olan güvenini sorgulayacağının da altını çizdi.



