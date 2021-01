Romantik Komedi Filmleri: Yerli & Yabancı En İyi Romantik Komedi Filmleri

Romantik komedi, "şimdiye kadarki en iyi romantik komediler hangileridir?" Sorusuna cevap vermeyi neredeyse imkansız kılacak kadar aşırı kullanılan ve geniş türlerden biridir.

Okul günlüklerinden sosyal medya mesaj panolarına kadar, Jerry Maguire, Dirty Dancing ve Pretty Woman'dan alıntılar en popülerler arasında olmaya devam ediyor. Çünkü kabul edelim ki romantizmin son kullanma tarihi yoktur ve asla modası geçmez. İşte sizin için hazırladığımız liste.

1.Annie Hall İMDb 8.1

Kırklı yaşlarının şafağında, Alvy Singer durumu değerlendirir. Son görüşmesi, onu yeni terk eden Annie Hall ve sevdiği şehir New York'a bir saygı duruşu. Film, Alvy Singer'ın (Allen'ın canlandırdığı) izleyicilere Annie Hall ile ilişkisinin neden bittiğini anlamaya çalıştığını söylemesi ile başlar. Hikaye , Alvy'nin çocukluğundan birkaç sahneden başlayarak bir dizi doğrusal olmayan geri dönüşlerle devam ediyor.

2.Keith İMDb 7.2

Güzel, zeki, aşkta mutlu ... Natalie, her şeyde başarılı olan genç bir lise öğrencisidir. Ancak küçük evreni, gizemli Keith ile tanıştığı gün hızla alt üst olacaktır. Şaşırmış, sırrını çözmek istiyor ve amacına ulaşmak için hiçbir şeyden vazgeçmeyecektir.

3.LOVE ACTUALLY İMDb 7.6

Aşk her yerdedir; öngörülemez, açıklanamaz, aşılamaz. İstediği zaman vuruyor ve çoğu zaman çok fazla zarar veriyor. Yeni İngiltere Başbakanı için, genç bir işbirlikçi gibi güzel bir görünüm alacak. Fransa'nın güneyine sığınan kalbi kırık yazar için bir gölden çıkacak. Mırıldanan bir ilişkiye giren ve aniden kocasının başka birini düşündüğünden şüphelenen bu kadından uzaklaşır.

4.CRAZY, STUPID, LOVE İMDb 7.4

Sadece kırk yaşında olan Cal Weaver rüya gibi bir hayat sürüyor - iyi durum, güzel ev, harika çocuklar ve liseli kız arkadaşıyla mükemmel bir evlilik. Ancak karısı Emily'nin onu aldattığını öğrenince ve boşanma davası açtığında, "mükemmel" hayatı paramparça olur.

5.BRIDGET JONES BABY İMDb 6.5

Mark Darcy'den ayrıldıktan sonra Bridget, 40 yaşında tekrar bekar bulur ve aşk hayatından çok kariyerine ve arkadaşlarına odaklanır. Bir kez olsun her şey kontrol altında! Bridget Jack ile tanışana kadar. Sonra Darcy'yi bulur. Sonra hamile olduğunu öğrenir. Ama kimden?

6.THE KISSING BOOTH İMDb 6.0

Kissing Booth , 2018'de piyasaya çıktığında bir hit oldu. Bu genç romantik komedinin izleyicileri, ikinci uzun metrajlı filmi keşfetmek için iki yıl bekledi. The Kissing Booth 3'ü izlemek için bu kadar sabırlı olmaları gerekmeyecekse , bunun nedeni her şeyin zaten kutuda olmasıdır.

7.QUAND HARRY RENCONTRE SALLY İMDb 6.4

Harry ve Sally köpek ve kedi gibi geçiniyor. Üniversiteden sonra aynı yere, New York'a gidiyorlar, ancak beş yıl sonra şans eseri bir havaalanında tekrar buluşmayacaklar. Herkes kendi hayatını yarattı, nişanlandı. Beş yıl daha geçti, tekrar buluşuyorlar. İkisi de daha yeni ayrıldı ve bu zor aşamada gerçek bir arkadaşlık keşfettiler.

8.DÖRT DÜĞÜN VE BİR CENAZE İMDb 6.8

Charles bekardır. Sadece Fiona, Gareth, Tom, Matthew ve oda arkadaşı Scarlett'ten oluşan küçük arkadaş çevresi sayılır. Aşk onu baştan çıkarmaz ve Carrie ile tanıklık yaptığı bir düğünde tanıştığı zaman, onu istila edecek tutkuyu hayal etmez. Çünkü Charles, Carrie'ye aşık olur.

9.COUP DE FOUDRE À NOTTING HILL İMDb 7.1

Bir sabah, Hollywood'un en ünlü oyuncusu Anna Scott, Londra'nın batısındaki büyüleyici Notting Hill semtinde bulunan William Thacket'in kitabevinin kapısını iterek açtığında, kitapçı bunu büyük bir göz ardı ediyor. William ve Anna, yalnızca kaderin sergileyebileceği bir dizi şansla şaşırtıcı, sevecen bir karşılaşma yaşarlar.

10.Tatil İMDb 6.9

Bir Amerikalı (Amanda) ve bir İngiliz (Iris), her ikisi de erkeklerden hayal kırıklığına uğradılar, birbirlerini tanımadan dairelerini değiştirmeye karar verirler. Iris, bir rüya evine inerken, seçkin Amanda iddiasız küçük bir kır evini keşfeder. İki kadın, erkek ırkından uzakta huzurlu bir tatil geçireceklerini düşünürler.

11.IMAGINE ME AND YOU İMDb 6.8

Rachel ve Heck'in düğünü hayatlarının en mutlu günü olacak şekilde şekilleniyor. Her şey mükemmel. Bununla birlikte, zamanı geldiğinde, Rachel'ın umutsuzca aşık olması için sadece bir kez bakmak gerekir. ama evleneceği kişiye değil. Bazı duygular sizi ele geçirir, bunaltır ve planlanan tüm planları havaya uçurur.

12.ROSE BONBON İMDb 6.5

Andie oldukça güzel ve lisede iyi bir öğrenci ama fakir. Zengin bir öğrenciye aşık olmak, anne babasının ve özellikle bu meseleyi reddeden arkadaşlarının oluşturduğu sosyal engellerin ötesine geçebilecek mi?

Ma Meilleure Amie İMDb 6.5

Jack, erkek kardeşinin yakın zamanda ortadan kaybolmasından hâlâ etkilenmektedir. Öyleyse neden en yakın arkadaşı Iris'in, hayatı üzerine meditasyon yaparak bir hafta geçirmesi için aile dağ evine davetini kabul etmiyorsun?

14.Bebek Bakım Kılavuzu İMDb 5.9

Holly Berenson, giderek öne çıkan bir yemek şirketi ve Eric Messer, gelecek vaat eden bir spor kanalı yöneticisidir. Felaket bir ilk buluşmanın ardından, yalnızca ortak antipatileri ve vaftiz kızları Sophie'ye duydukları sevgiler var. Holly ve Messer farklılıklarını bir kenara bırakmak zorunda kalırlar.

15.My Fake Fiance İMDb 6.4

Mali kaygıların pençesinde, birbirlerini çok az tanıyan ve ortak hiçbir yanı olmayan Jennifer ve Vince, para ve hediye kazanmak için sahte bir düğün düzenlemeye karar verir. Ama her şey planlandığı gibi gitmeyecek.

16.The Big Sick İMDb 7.5

Bir akşam, bir stand-up gösterisinden sonra, komedyen olarak girmeye çalışan Pakistanlı göçmenlerin oğlu Uber şoförü Kumail, hemen gözüne çarpan öğrenci Emily ile tanışır. Birden bir akşam Kumail'in Pakistanlı bir kadınla evlendiğini görmek isteyen ailesinin ve Emily'nin gizemli hastalığının karmaşık hale geleceği güzel bir aşk hikayesi doğacak.

SOMETHING BORROWED İMDb 5.9

Otuzlu yaşlarının şafağında, Manhattan'da bir avukat olan Rachel, hayatını kaçırdığı izlenimine kapılır. Daha da kötüsü, her zaman sevdiği Dex'in en yakın arkadaşı Darcy ile evlenmek üzere olduğunu öğrenince tamamen hayal kırıklığına uğrar.

18.Arkadaştan Öte İMDb 6.5

New York'ta bir kelle avcısı olan Jamie, Los Angeles'tan bir sanat yönetmeni olan Dylan'ı işe almaya çalıştığında, ikisi aynı sayfada olduklarını çabucak anlar. İlk ortak noktaları, artık inanmadıkları aşktan tamamen vazgeçerek kendilerini sadece sekse adamalarıdır.

19.Belki Birgün İMDb 7.1

Will Hayes, otuzlu yaşlarında, on bir yaşındaki kızı Maya, evlenmeden önceki hayatını sorduğunda boşanma yaşayan genç bir New York'lu baba. Ebeveynlerinin nasıl tanıştığını ve nasıl aşık olduklarını bilmek istiyor. Will'in hikayesi 1992'de, henüz doğduğu Wisconsin'den New York'a Clinton kampanyasında çalışmak için gelen genç bir politikacıyken başlıyor.

20.Özel Bir Kadın İMDb 7.1

Başarılı bir iş adamı olan Edward Lewis, her gece Hollywood Bulvarı'nın kaldırımlarında yürüyen ölümcül güzellikteki Vivian Ward ile tanışır. Genç kadın, parlak CEO'nun kısa çalışmasını yapacak.

21.Bridget Jones'un Günlüğü İMDb 6.7

Otuz ikinci yılının şafağında, Londra'daki bir reklam ajansında çalışan Bridget Jones, hayatının sorumluluğunu üstlenmeye karar verir. Bunu yapmak için, iyi kararların bir listesini çıkarır. Mark Darcy ile dışarı çıkmak söz konusu değil! Bu, Bridget'in bir erkek hakkında nefret ettiği her şeyin özüdür. Ek olarak, Natasha'nın tatlı ismine cevap veren dünyevi bir salgına sık sık rastlar.

22.Aşka Yolculuk İMDb 6.5

Anna, erkek arkadaşı Jeremy ile Boston'da yaşıyor. Her şey onun için çalışıyor. Tek bir şeye ihtiyacı var: bir nişan yüzüğüdür. İsteği beklemekten bıkmış, Jeremy'yi bulmak için İrlanda'ya uçmaya karar verir ve 29 Şubat'ta bir yerel gelenek. Ancak uçağı kaçırıldı ve tüm ülkeyi geçmek zorunda kalacak.

23.Acı Gerçek İMDb 5.8

Hırslı bir talk-show yapımcısı Abby Richter, herhangi bir soruna anında çözüm bulabilmekten gurur duyuyor. Çözemediği tek şey bekarlığı. Şovunun izleyici puanı zayıfladığında Abby, insan ilişkileri uzmanı olduğu varsayılan Mike Chadway olan yeni bir sunucu tutmaya zorlanır. Şovda bu, erkeklere gerçekten neyin hitap ettiğini ele alıyor.

24.New York'ta Bir Gece İMDb5.7

Bilinmeyen bir indie rock grubunun üyesi olan Nick, zor bir ayrılık yaşadı. Norah ise kendi adına hayatını ve aşırı bencil bir müzisyenle dönemsel ilişkisini anlamaya çalışıyor. İki gencin müzik zevkleri dışında ortak hiçbir yanı yok.

25.Ay Işığı İMDb 7.7

Görünüşe göre dolunay bazı insanlar üzerinde garip bir etkiye sahip olabilir. Castorini ailesi için durum böyledir, bilhassa bilge bir dul olan Loretta, ebedi talipiyle sevgisiz evlendikten hemen sonra küçük erkek kardeşine aşık olur

26.Aşk ve Hafıza Kaybı İMDb 5.3

Henry Roth'un hayatı basit. Kutup deniz hayvanlarında uzmanlaşan bu veteriner, Hawaii'deki Sea Life'da çalışmadığında, kendisini diğer tutkusuna adar: romantizm arayan güzel turistlerle bire bir maceralar. Henry, morsları incelemek için Alaska'ya gitme hayalini tehlikeye atma korkusuyla herhangi bir ciddi meseleyi reddeder.

27.Hıtc İMDb 7.7

Alex Hitchens, müşterilere koçluk yapmak ve kaderle oynamak için alışılmışın dışında yöntemler kullanan profesyonel bir çöpçatan. Böylelikle sıradan erkekleri olağanüstü kadınlarla birleştirmeyi başarılı bir şekilde başarır. Tüm bunlara rağmen Hitch aşka inanmıyor.

28.OBVIOUS CHILD İMDb 6.8

Genç Donna Stern'in hayatı özel bir şey değil: bir erkek arkadaş, bir kitapçıda bir iş, arkadaş grubu, boşanmış ebeveynler ama her akşam, bir Brooklyn sahnesinde kendi numarasını seslendiriyor. Stand-up'tan, bu sıradan günlük bitmez tükenmez bir skeç kaynağı haline geliyor.

29.Hayatın Tadı İMDb 5.3

Kate, Manhattan'ın en beğenilen restoranlarından biri olan 22 Bleecker'de mutfakları yönetiyor.

Yaratıcı ve talepkar, titiz ve titiz, küçük ekibini asaya götürüyor ve her akşam çalışkan ve yoğun bir atmosferde yeni dahiler gerçekleştiriyor.

30.Geri Dönüş İMDb 6.2

Pop şarkıcısı Alex Fletcher, eğlence parklarının, tarım fuarlarının ve diğer retro tapınakların podyumlarına musallat olmadan önce 1980'lerde ün kazandı. Ancak herkesin bittiğine inandığı bu yetenekli müzisyene, genç diva Cora Corman onu bir sonraki albümünden bir şarkı yazmaya ve kaydetmeye davet ettiğinde son bir geri dönüş teklif edilir.

31.Teklif İMDb 5.1

Çok güçlü bir editör olan Margaret, memleketi Kanada'ya sınır dışı edilmekle tehdit edildiğinde, acil bir çözüm hayal eder ve istismar ettiği ve kötü davrandığı talihsiz Andrew asistanıyla nişanlandığını ilan eder. İkincisi, aldatmaya katılmayı kabul eder, ancak onun şartlarına göre

32.Kadınlar Ne İster? İMDb 6.2

Bir reklam ajansında yönetici olan Nick Marshall, kadınların beklenti ve arzularını anlayamayarak karşılayamamaktadır. Yaratıcı yönetmenlik görevini istiyor, ancak amirleri onun yerine büyük rakibi Darcy McGuire'ı işe alıyor. Nick, onunla işbirliği yapmaktan pek mutlu değil.

33.Demeye Değer İMDb 6.8

İşsiz bir gazeteci olan Fred, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki Başkanı olmak için yarışan ve eski bakıcısından başkası olmayan Charlotte Field için kampanya konuşmalarını yazmak üzere tutuldu! Fred, darmadağınık görünümü, mizahı ve açık sözlülüğü ile Charlotte'un ultra kodlanmış çevresinde görev yapıyor.

34.16. Doğum Günüm İMDb 7.1

Lisedeki en popüler çocuğa aşık olan ve en az öne çıkan erkek tarafından sevilen 16 yaşındaki bir kızın doğum günü. Ve ebeveynlerinin doğum gününü unutması, müdahaleci büyükanne ve büyükbabaları ve ellerinde yabancı bir öğrenci varken, bu günü unutulmaz kılmak için her şey yapılır.

35.Ne Pahasına Olursa Olsun İMDb 5.1

Lucy kendini yalnız hissediyor ve her gün metro bilet gişesinin önünden geçerken gördüğü zarif avukat Peter Callaghan'a nasıl yaklaşacağını bilemiyor. Ama ona hayatını kurtarma fırsatı verilir. Bir yanlış anlaşılmanın ardından burada Peter'ın ailesi tarafından evlat edinildi. Beyaz Atlı Prens'in doğru kişi olmadığını keşfedecek.

36.Yarın Evleniyoruz İMDb 5.0

Robbie, başarılı bir söz yazarı olmayı hayal eden genç bir müzisyen. Yaşamak için düğünlerde grubuyla birlikte sahne aldı. Başarılı bir ziyafetle eşanlamlı hale gelir. Bu partilerden birinde, ziyafetlerde uzmanlaşmayı planlayan sevimli garson Julia ile tanışır.

37.10 Things I Hate About You İMDb 7.1

Padua lisesinde Bianca bütün erkekleri çatlatır, ablası Kat ise onları korkutur. İğrenç bir şekilde çirkin olduğundan değil, tam tersi olur, ama öfkeli karakteri ve asi davranışı onu pek de bağlayıcı yapmaz. Genç kızların babası eğitimleri ve gezileri konusunda çok katıdır.

38.New York'ta Aşk İMDb 6.8

1990'da yıl sonu kutlamalarının yaklaşmasıyla Jonathan Trager, New Yorklu güzel bir genç kadın olan Sara ile buluşur. İlk görüşte aşk. İkisi farklı bir ilişki içinde olsalar da, Jonathan ve Sara geceyi Manhattan'da dolaşarak geçirirler. Ancak gece sona eriyor ve birbirlerini tekrar görmeye karar vermek zorunda kalıyorlar.

39.Yok Ya! İMDb 6.3

Genç bir çizgi roman yazarı olan Jerry ile Amanda arasında, ilk görüşte aşktı. Her şey onları birbirine yaklaştırdı, mutluluk dolu bir hayat açıldı. O kadar kolay değil, biraz nevrotik, bulimik, asla dakik olmayan ve Jerry ona dokunur dokunmaz histerik hale gelen Amanda'yla günlük hayat.

40.Bir Mesajınız Var İMDb 7.0

İkisi de kitapçı. Kathleen büyüleyici bir suranne standı işletiyor, The Shop Around the Corner ve çocuk sürülerini okumanın zevkiyle tanıştırırken Joe, rakiplerini hızla ortadan kaldıran Fox Books adında büyük bir kitapçı zincirine sahip.

Efsane İMDb 7.3

Danny, özgür kalmak ve herhangi bir ilişkiden kaçınmak için her zaman evli gibi davrandı. Ama şimdi aşık oluyor. Kendini çok hantal hale gelen bu yalandan kurtarmak arzusuyla sadık asistanı Katherine'den eski karısı olarak kendini göstermesini ister.

27 Elbise İMDb 7.8

Jane, unutulmaz bir akşamda, biri Manhattan'da, diğeri Brooklyn'de olmak üzere iki düğün resepsiyonu arasında, bu bağımlı kişinin hikayesini anlayan bir gazeteci olan Kevin'in şaşkın bakışları altında mekiği yapmayı başarır. Düğünler ona umduğu zaferi getirebilirdi.

43.ALWAYS BE MY MAYBE İMDb 7.5

1990'ların sonu - 2000'lerin başında, iki çocukluk arkadaşı Sasha ve Marcus tartışır. Artık şef olan Sasha, memleketi San Francisco'da yeni bir restoran açtığında, on beş yıl sonra yeniden bir araya gelirler ve yeniden bağlarlar.

44.Kocan Kadar Konuş İMDb 7.8

Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın başrollerini oynadığı filmde iki eski lise arkadaşının yeniden karşılaşmaları anlatılıyor. Aşıklar yıllar sonra karşılaşır ve evlenme yolunda ilk adımı atarlar. Evlenme sürecine kadar geçen keyifli anlara şahit olabilirsiniz.

45.En İyi Arkadaşımın Düğünü İMDb 6.9

Julianne ve Michael birbirlerini öğrenciler olarak tanıdılar ve tutkulu olduğu kadar kısa da süren bir aşk ilişkisi yaşadılar. Julianne'in tereddütleriyle karşı karşıya kaldıklarında, ayrılmaya karar verirler ama arkadaş kalmaya karar verirler.

46.When Roma'da İMDb 5.2

Bir müze küratörü, başarılı bir profesyonel yaşam sürmesine rağmen kalıcı bir romantik ilişki yaşamakta zorlanır. Küçük kız kardeşi bir hevesle Roma'da evlenmek için ayrıldığında, İtalya'nın başkentine uçar ve oraya vardığında ünlü bir aşk çeşmesinin dibinde bulunan paraları toplar.

Bilgisiz İMDb 5.6

Bervely Hills'in lüks geçmişinden bir lise öğrencisi olan Sevgili Horowitz, güçlü yönlerine nasıl oynayacağını bilen şımarık, çürük bir kızdır. Moda anlayışı sayesinde rakiplerini kovan, parmaklarını şıklatarak okuldaki sorunlarından kurtulan Cher, Josh'un alaylarını hala takıyor.

48.I LOVE YOU, MAN İMDb 6.0

Başarılı bir emlakçı, şahitliğini yapacak erkek arkadaşı olmadığını kızgınlıkla keşfedince hayallerinin kadınıyla evlenmek üzeredir. Araştırması sırasında, romantik ilişkisini tehlikeye atacak kadar ileri gidecek olan, hızla bağ kurduğu çekici ve inatçı bir adamla tanışır.

49.SEX AND THE CITY İMDb 7.0

Charlotte kızını sevgili Harry ile büyütür, Miranda, Brady, Steve ve kariyeri arasında gidip gelir. Samantha'ya gelince, hâlâ yakışıklı Smith ile ilişkisi var. Ama New York'ta her zaman her şey yolundayken bir fırtına patlar.

50.KATE VE LEOPOLD İMDb 5.7

Kate McKay dinamik bir New York iş kadınıdır; profesyonel yaşamında başarılı olmak için tüm varlığa sahiptir. Yirmi birinci yüzyılda gerçek bir iş kadınıdır. Üçüncü Albany Dükü Leopold ise, 19. yüzyılın sonlarında mükemmel bir beyefendi, çekici ve bekar.