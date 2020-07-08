08.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Rubens’in kayıp portresi satışta
Rubens’in 17 yüzyılda yaptığı düşünülen, Londra’daki Royal Academy’de 1902 yılında sergilenen başyapıtlarından biri olan “The Portrait of a Lady”, Sotheby’s Müzayede Evi tarafından açık artırmaya çıkarılıyor.
140 yıldır kayıp olduğu düşünülen ve bir aile koleksiyonunda ortaya çıkan eser, Sotheby’s’in Eski Başyapıtlar Bölüm Başkanı Andrew Fletcher’ın ifadesiyle “100 yıllık tozu üzerinde taşıyan ve verniklenmiş” bir şekilde ortaya çıktı. Eser, önümüzdeki günlerde 2.5 milyon dolar ile ile 3.5 milyon dolar arası beklenen fiyat aralığıyla satışa çıkacak.