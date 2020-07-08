Rubens’in kayıp portresi satışta

140 yıldır kayıp olduğu düşünülen ve bir aile koleksiyonunda ortaya çıkan eser, Sotheby’s’in Eski Başyapıtlar Bölüm Başkanı Andrew Fletcher’ın ifadesiyle “100 yıllık tozu üzerinde taşıyan ve verniklenmiş” bir şekilde ortaya çıktı. Eser, önümüzdeki günlerde 2.5 milyon dolar ile ile 3.5 milyon dolar arası beklenen fiyat aralığıyla satışa çıkacak.