MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Sabancı Kısa Film Festivali’nin teması ‘değişen iklimler’
ABONE OL
06.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Sabancı Kısa Film Festivali’nin teması ‘değişen iklimler’

Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın 2020 yılı başvuruları başladı.

Sabancı Kısa Film Festivali’nin teması ‘değişen iklimler’

İklim Değişikliğini Kim Çekiyor?” sloganı ile beşincisi gerçekleştirilecek Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın teması “Değişen İklimler, Değişen Hayatlar” olarak belirlendi. Bu yıl Kısa Film Yarışması’na başvurular 20 Kasım tarihine kadar yapılabilecek. Yarışmaya başvuracak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve iklim değişikliği konusunu ele alması gerekiyor. Eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10 en fazla 15 eser arasından jüri son değerlendirmeyi yapacak.

İklim değişikliğinin nedenlerini, hayatımızdaki etkilerini ve bu konuda yapılması gerekenleri en iyi şekilde sunan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan eserlerin birincisine 20 bin TL, ikincisine 15 bin TL, üçüncüsüne 10 bin TL ödül verilecek. Yarışmaya www.kisafilmuzunetki.org adresinden başvurulabiliyor.

 

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, yepyeni bir konseptle sahiplerini buluyor. 17 milyon oyla belirlenen kazananlar, bu akşam Kanal D ekranında açıklanacak. Saat 20.00’de başlayacak yayında muhteşem sürprizler sizleri bekliyor!
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Bakan Koca son üç günde en fazla vaka artışının yaşandığı illeri açıkladı! İşte corona virüste son durum

Son dakika: Bakan Koca son üç günde en fazla vaka artışının yaşandığı illeri açıkladı! İşte corona virüste son durum

Bankalar harekete geçti! Arabası olan herkes...

Bankalar harekete geçti! Arabası olan herkes...

İşte patlamanın olduğu fabrika!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

Okullarda Kovid-19 önlemleri

Okullarda Kovid-19 önlemleri

Sıradaki Haber