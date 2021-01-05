Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması'nın jürileri belli oldu

“One Man Loved Me” ve “Ideas” dahil olmak üzere birçok kısa film yazıp yöneten Gürcü yönetmen Ana Urushadze, uzun metrajlı filmi “Scary Mother” ile 23. Saraybosna Film Festivali'nde En İyi Film dalında, Gijón, Uluslararası Film Festivali'nde ise En İyi Sinematografi ve En İyi Yönetmen dallarında ödül kazandı. Ayrıca “Scary Mother” filmiyle Antalya Film Festivali'nde Genç Jüri Film Ödülü'nü kazanan Urushadze, Locarno Uluslararası Film Festivali'nde En İyi İlk Film ve Gençlik Jüri Ödülü, Mumbai Film Festivali’nde Özel Mansiyon, San Francisco Uluslararası Film Festivali'nde ise Yeni Yönetmen dalında Golden Gate Ödülü kazandı. Urushadze, bu yıl düzenlenen Saraybosna Film Festivali’nin Endüstri Günleri’nde Works in Progress aşamasındaki yeni filmi “Supporting Role”u sundu.

Almanya doğumlu ünlü sinema yazarı ve serbest gazeteci Barbara Lorey de Lacharrière psikoloji ve sosyoloji dallarında yüksek lisans yaptı. Münih, Hamburg ve Paris’te öğrenim gören Lorey, kültürlerarası iletişim alanında uzun yıllar araştırmacı olarak çalıştı. Aralarında “Cannes”, “Kudüs”, “San Sebastian”, “Chicago” ve “Venedik”in de olduğu birçok saygın uluslararası film festivalinde jüri üyeliği yapan Lorey, “Alizarine Productions” altında yıllardır Avrupa ve ABD’de film programları ve fotoğraf sergilerinin küratörlüğünü yapıyor. Barbara Lorey de Lacharrière, serbest zamanlı olarak Paris’te halen, Alman ve Fransız günlük gazete ve dönemsel yayın kuruluşları için gazetecilik ve film eleştirmenliği görevini sürdürüyor.

Saraybosnalı ünlü film yapımcısı Mirsad Purivatra ise 1980'lerde seçkin tiyatro festivallerine ev sahipliği yapan Saraybosna Obala Sanat Merkezi’nin yönetmeni olarak sayısız sahne prodüksiyonunu yönetti. Saraybosna’da 1992-1995 yılları arasında süren savaşta, dünyanın dört bir yanından ve Bosna Hersek'ten sanatçılarla sergiler düzenledi ve bugün “Savaş Sineması” olarak anılan sinemaya öncülük etti. Avrupa'nın en etkin film festivallerinden biri olan Saraybosna Film Festivali'nin ortak kurucusu olan Purivatra 2003 yılında bölgesel sinematografinin gelişimine, yeni yeteneklerin keşfine ve yeni projelerin başlatılması amacıyla Saraybosna Film Festivali'nin bir parçası olarak “CineLink Ortak Yapım Pazarını” başlattı ve geliştirdi. Türkiye'den Bir Zamanlar Anadolu'da, Ahlat Ağacı gibi filmlerin ortak yapımcılığını yapan Mirsad Purivatra; Danis Tanovic, Cristi Puiu gibi yönetmenlerin filmlerinin yapımcılığını ve ortak yapımcılığını da üstlendi. Purivatra bugüne kadar Tribeca Film Festivali, Berlinale Panorama, Taormina Film Festivali gibi birçok büyük festivalde jüri üyeliği yaptı.

Sinema kariyerine senarist olarak başlayan Tayfun Pirselimoğlu, ilk kısa filmi “Dayım” ile 1999 yılında yönetmenlik koltuğuna oturdu. Birkaç yıl içinde bir diğer kısa filmi “Sükut Altındır”ı çeken Pirselimoğlu’nun 2002’de yönettiği Türkiye-Almanya ortak yapımı ilk uzun metraj filmi “Hiçbiryerde” büyük beğeni topladı. “Vicdan ve Ölüm” temalı üçlemesinin ilk filmi “Rıza” 2007, ikinci filmi “Pus” 2009 yılında izleyicisiyle buluştu. Üçlemenin son filmi “Saç” ise 2011 yılında düzenlenen 30. İstanbul Film Festivali’nin Altın Lale Ulusal Yarışması’nda “En İyi Film” ve “En İyi Yönetmen” ödüllerini aldı. 2013 yılında “Ben O Değilim” filmini çeken yönetmen-senarist Pirselimoğlu, 2017 yılında ise “Yol Kenarı” filmi ile yurt içinde ve yurt dışında katıldığı festivallerden ödülle döndü. Kendi kitabı olan Kerr’i sinemaya uyarlayan Pirselimoğlu, filminin çekimlerini 2020’de tamamladı.

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin kariyerine Iraklı yönetmen Hiner Saleem’in “Sıfır Kilometre” isimli filminde başrol üstlenerek başladı. Bir süre Paris'te yaşadığı dönemde "Dol” adlı filmde rol alan Bilgin, 2006'da Türkiye'ye döndü ve çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı. Sırasıyla “Aşk Tesadüfleri Sever”, “Kurtuluş Son Durak”, “Annemin Yarası”, “Cebimdeki Yabancı” gibi gişede başarı elde eden filmlerde rol aldı. Katıldığı pek çok uluslararası festivalden ödül alan Bilgin, “Gergedan Mevsimi” ve Oscar aday adayı olan “Kelebeğin Rüyası” filmlerinde hem oynadı hem de yapım ayağında yer aldı. Kısa filmlere verdiği destekle de bilinen Bilgin’in 2012’de başrolünde oynadığı “Sessiz” adlı kısa film, Cannes Film Festivali’nin ana yarışmasında En İyi Kısa Film ödülünü aldı.

Ödül töreni 13 Ocak’ta

Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması'nda finale kalan 13 film jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye girmeye hak kazanan filmler belirlenecek. COVID-19 salgını nedeniyle ödüller 13 Ocak’ta bu yıl ilk kez online olarak Sabancı Vakfı YouTube kanalı üzerinden düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Yarışmanın birincisi 20 bin TL, ikincisi 15 bin TL, üçüncüsü de 10 bin TL ile ödüllendirilecek.