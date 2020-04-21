Sağlık emekçilerine çizgilerle teşekkür

Kimi sanatçılar sosyal mesafeye, el yıkamaya, evde izolasyon gibi önlemlerin önemine dikkati çekiyor. Kimi sanatçılar ise diğer insanları üretim yapmaya davet ederek psikolojik destek sağlıyor. Bir diğer sanatçı grubu ise sağlık çalışanlarına teşekkür eden, onlara olan minnettarlığımızı dile getiren üretimler yapıyor. Çin’de Duyi Han’ın sağlık çalışanlarına adadığı mural bu anlamda etkileyici bir örnekti. Türkiye’de de aralarında Zeynep Özatalay, Füsun Turcan, Cansu Ceylan, Eylem Koçyiğit’in olduğu isimler sağlık çalışanlarının portrelerini yapıp sosyal medyada paylaşmaya başladılar. Ressam Berna Gülbey de sağlık çalışanlarını konu aldığı resimlerini, 1 yaşındaki kızı Alice ile birlikte yaptı.

















