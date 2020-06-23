Sağlıkçılara vefa sergisi

Sanatçı Serkan Bayer’in karantina günlerinde hazırladığı “Karantina/Yeni Medeniyet” adlı sergisi, geçen hafta Marmara Üniversitesi Pendik ve Araştırma Hastanesi’nin Konferans Salonu’ndaki fuaye alanında açıldı. 17 Temmuz’a kadar devam edecek sergiyi yalnızca sağlık çalışanları ziyaret edebiliyor. Serkan Bayer bu durumu, “Sergimi sadece sağlık çalışanları için açtım. Ancak pandemi bittikten sonra sanatseverler de bu sergiyi görebilecekler” diyerek açıklıyor. Pendik Hastanesi çalışanlarının sosyal mesafeye dikkat ederek katıldığı sergi açılışında Marmara Üniversitesi Pendik ve Araştırma Hastanesi Başhekimi İsmail Cinel, “Kıtalararası çok tehlikeli bir salgınla mücadele ediyoruz. Devamında ne olacak henüz bilmiyoruz. Ama bizim gecemiz gündüzümüze karıştı. Personel, ‘Bizi hastanede unuttular’ diye konuşuyordu. Bu sergi halkın bizi unutmadığını hatırlattı. Bilimin sanatla harmanlanması mücadele vasfımızı ve gücümüzü artıracaktır” dedi.

‘Karantina serisi’

Sergiye gelen sağlık çalışanları, Bayer’in “Rab ve Ruh” ile “Evren Yarıkları”nın da yer aldığı 12 eserini görebiliyor. Bayer, sergilediği eserlerden 6’sını karantina günlerinde yaptı.

Ressam Serkan Bayer, serginin oluşum sürecini Milliyet gazetesine şöyle anlattı: “Karantinaya girdiğimizde bir pandemi serisi yapmaya karar verdim. Pandemi serisinde eskiden yapmış olduğum iki anıt eseri de bu süreçte güncelleyerek üzerlerinde birkaç değişiklikle yeniledim. Bunun sonucunda bir karantina serisi oluştu. Sergideki eserlerimle izleyiciye karantina dönemindeki duygularımı, düşüncelerimi ve izlenimlerimi aktardım. Bu sergi yurt dışına gidecekti. Ancak ben sağlık çalışanları için bunu iptal ettim ve sergimi İstanbul’da tüm sağlık çalışanlarına adadım.”

‘Devamı gelecek’

Bayer eserlerin devamı olduğunu da, “Bu sergide yer alan eserlerin devamı var. Ben sadece bir bölümünü hastanede sergiledim. Salgından dolayı iptal ettiğim bir sergim vardı. O sergiyi pandemi serisiyle birleştirerek yapmayı planlıyorum” sözleriyle duyurdu. Serginin sadece Pendik Araştırma Hastanesi ile sınırlı kalacağının da altını çizen sanatçı, “Bu dünyadaki ve Türkiye’deki tüm sağlık çalışanları için açılmış bir sergi. O yüzden de hepsini temsilen sadece Marmara Üniversitesi Pandemi Araştırma Hastanesi’yle sınırlı kalacak” dedi. “Karantina/Yeni Medeniyet” sergisi, sanatseverler için ise eylül ve ekim aylarında Ankara’daki Maarif Art Gallery’de açılacak.

Marmara Üniversitesi Pendik ve Araştırma Hastanesi Başhekimi İsmail Cinel ve sanatçı Serkan Bayer, serginin açılışında birlikte.

‘Karşılıklı gözlerimiz doldu’

Serkan Bayer, serginin açılışına katılan ve sergiyi gezen sağlık çalışanlarından güzel tepkiler aldığını belirterek duygularını şöyle ifade etti:

“Çok duygusal anlar yaşadık. Karşılıklı gözlerimizin dolduğu anlar oldu. Sergi, çok ciddi bir teşekkür ve takdir gördü. Ben de onlara bu şekilde bir sanatçı olarak vefa borcumu ödemiş oldum. Aslında ödeyemedim de en azından kendi çapımda bir şey yapmış oldum.”

Marmara Üniversitesi Pendik ve Araştırma Hastanesi çalışanları serginin açılışında...