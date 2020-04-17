‘Sait Faik Armağanı’ adayları açıklandı

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile birlikte düzenleyicisi ve telif haklarının sahibi Darüşşafaka Cemiyeti, jüri üyeleriyle ortak aldığı kararla ödül yönetmeliğinde bir yeniliğe gitti ve öncelikle 10 kitaplık kısa bir listenin kamuoyuyla paylaşılmasına karar verildi.

Adaylar, Doğan Hızlan’ın başkanlığında; Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Metin Celal, Prof. Dr. Murat Gülsoy ve Beşir Özmen’in üyeliğinde belirlenen ön jüri tarafından seçildi.

Adayların alfabetik sıraya göre listesi

1. Pınar Öğünç / “Beterotu” (İletişim Yayınları)

2. Elif Hümeyra Aydın, “Doğum Lekesi” (Dergâh Yayınları)

3. Ethem Baran, “Döngel Dünya” (İletişim Yayınları)

4. Faruk Turinay, “Şapkamın İçindeki Kıraathane” (Can Yayınları)

5. Mevsim Yenice, “Bilinmeyen Sular” (Can Yayınları)

6. Murat Özyaşar, “Aslı Gibidir” (Doğan Kitap)

7. Nurhan Süerdem, “Maruzatım Var” (İletişim Yayınları)

8. Özgür Çırak, “Sıcacık Bir Ev” (Nota Bene Yayınları)

9. Sevda Kaynar, “İki İstasyon” (1984 Yayınevi)

10. Şermin Yaşar, “Gelirken Ekmek Al” (Doğan Kitap)