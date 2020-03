Salgın zamanlarından kalan tablolar

Tarih boyunca tüm dünyada etkisini gösteren salgın hastalıklar sadece yazarlara ilham olmadı. Bu dönemlere tanık olan pek çok ressam da salgınları ve salgınların insanlar üzerindeki etkisini fırçaları ve tuvalleri aracılığıyla gelecek nesillere aktardı. Koronavirüs salgınının tüm dünyaya yayıldığı bu dönemde bu eserler yeniden gündeme geldi. İşte o tablolar…



‘The Triumph of Death with The Dance of Death’ (15’inci yüzyıl)



İtalyan ressam Giacomo Borlone de Burchis tarafından 15’inci yüzyılda yapılmış bu eser, “Kara Ölüm” olarak adlandırılan veba hastalığından ilhamla yapılmış. Eserde yaşayanlar ve ölüler arasındaki karşılaşma anlatılır. O dönemde şövalyeler ve piskoposlar toplumun en güçlü üyeleri olarak biliniyordu ancak ölüler gelerek “Siz de böyle olacaksınız, ne gücünüz ne de dindarlığınız size kaçış sağlayacak” mesajı verir. Eser günümüzde İtalya’daki Oratorio dei Disciplini adlı müzede sergileniyor.





‘Triumph of Death’ (1562)

Flaman Rönesans ustası Pieter Bruegel’in 1562’de yaptığı tablosu Kara Ölüm’ün bir Avrupa kasabasında nasıl yaşandığını gösteriyor. Bu eserde insanlar ve hayvanlar dahil tüm canlıların öldüğü tasvir ediliyor. Ayrıca tabloda, ölümün sosyal statüye bakmaksızın onları aldığı da anlatılır. Eser, Madrid’deki Prado Müzesi’nde yer alıyor.







‘Doctor Schanebel von Rom’ (1656)



Paulus Fürst’ün 1656 yılında yaptığı gravürde 17’nci yüzyılda Fransa ve İtalya’da giyilen koruyucu bir kostüm tasvir ediliyor. Yaklaşmakta olan ölümü çağrıştırdığı için bu eser, insanları o dönemde dehşete düşürmüştü. Eser şu anda British Museum’un koleksiyonunda yer alıyor.







‘Self-Portrait after Spanish Influenza’ (1919)



Edward Munch, İspanyol gribine yakalandığı dönemde birçok resim ve eksiz yaptı. 1919’da yaptığı bu otoportrede ise ressam, ölüme olan yakınlığını resmediyordu. Yüzü solgun olan Munch, bir sabahlıkla koltuğuna oturmuş bir şekilde kendini tasvir ediyordu. İlerleyen zamanlarda bu hastalığı atlatan ressamın tablosu bugün Oslo’daki National Gallery’de sergileniyor.









‘Plague’ (1898)









Günümüzde İsviçre’deki Kunstmuseum’da sergilenen Arnold Böcklin’e ait bu tablo, sanat tarihçilerine göre 1898’de Mumbai’de ortaya çıkan veba salgınıyla ilgili haberlerden ilham alınarak yapıldı. Sembolist bir ressam olan Böcklin, burada ölümü kişiselleştirerek Orta Çağ kasabasında uçan kanatlı bir yaratığa bindiriyor.

‘The Family’ (1918)









20’nci yüzyılın korkunç salgınlarından biri olan İspanyol gribinden ölen Egon Schiele’nin son yaptığı resimlerden biri “The Family”. Schiele, bu eserinde kendisini, gripten ölen eşini ve doğmamış çocuğunu resmediyor. Ressamın eşi Edith, gebeliğinin 6’ncı ayında İspanyol gribinden hayata veda etti. Schiele’nin bu eseri eşinin ölümünden üç gün sonra yaptığı biliniyor.



‘Ignorance = Fear’ (1989)



1980’ler ve 1990’ların başında HIV salgını baş gösterdi. Keith Haring bu posteri, 1988’de kendisine AIDS teşhisi konulmasından bir yıl sonra tasarladı. Posterde üç maymunu canlandıran üç figür yer alıyordu. Bu da AIDS salgınını ve bu hastalığa yakalananların karşılaştıkları mücadeleleri kabul etmeyip saygı göstermeyen bireylerin yarattığı zorluklara karşı bir eleştiriydi. Keith Haring, 1990 yılında 31 yaşında AIDS’ten öldü. Eser, Paris’te Noirmont Art Production’ın da sergileniyor.