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24.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

SALT Araştırma’yı bir bilene sorun

SALT, yapıları tedbiren kullanıma kapalıyken çevrimiçi içeriğiyle uzaktan hizmet vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda başlatılan “SALT Araştırma’yı Bir Bilene Sorun” çalışmasıyla arşiv koleksiyonları hakkında kullanıcı sorularını cevaplıyor.

SALT Araştırma’yı bir bilene sorun

SALT Araştırma koleksiyonları, “Sanat”, “Mimarlık ve Tasarım”, “Kent, Toplum ve Ekonomi” başlıkları altında 1 milyon 840 bin dijital arşiv belgesini archives.saltresearch.org adresinde bir araya getirdi.

Sorular, SALT Araştırma ve Programlar ekibinin yanı sıra, aralarında Ümit Fırat Açıkgöz, Faruk Alpkaya, Ahu Antmen, Pelin Derviş, Ahmet Dönmez, Ulaş Karakoç, Vasıf Kortun, Taybuğa Aybars Mamali, Aslı Odman, Waseem Ahmad Siddiqui, Bülent Tanju, Gizem Tongo, Murat Tülek ve Murat Yümlü’nün de bulunduğu bir grup gönüllü araştırmacı, eğitmen ve uzman tarafından cevaplandırılacak. Belge ve arşivlere ilişkin sorular web sitesindeki form veya salt.research@saltonline.org üzerinden iletilebiliyor. Tüm bunların yanı sıra geçmiş konuşma, söyleşi, sunum, konferans ve performansların video kayıtları ise SALT’ın YouTube kanalından takip edilebiliyor.         

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