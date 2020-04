Salt’tan Kütüphaneler Haftası’na özel erişim

56. Kütüphane Haftası (30 Mart-5 Nisan) kapsamında hazırlanan seçki de erişime açık. Bunlardan bazıları ise şöyle sıralanıyor:

Dünyanın beyni Google

Google’ın bugüne dek yayımlanmış her kitabı tarama projesinin tek amacı, geleceğe miras bir dijital kitaplık oluşturmaktan mı ibaret? SALT, Ben Lewis’in 2013 yapımı “Google and the World Brain” [Google ve Dünyanın Beyni] belgesel filmini çevrimiçi gösterime sunuyor. 90 dakikalık İngilizce filmi, 3-17 Nisan tarihlerinde SALT Online YouTube kanalından Türkçe altyazılı olarak izlemek mümkün.

SALT yayınları

SALT’ın ilgi ve üretim alanları etrafında 2011’den bu yana yayımladığı seçili kitaplar hakkında ayrıntılı bilgiye https://saltonline.org/tr/2220 adresinden ulaşabilir; kurumun Türkçe ve İngilizce dillerindeki bütün basılı yayınları Robinson Crusoe 389 Kitabevi web sitesi üzerinden temin edilebilir.

Kütüphane fotoğrafları

SALT Araştırma bünyesindeki “Mimarlık ve Tasarım” ve “Kent, Toplum ve Ekonomi” koleksiyonlarından derlenen kütüphane fotoğrafları albümü SALT Online Flickr hesabında erişime açıldı. 19. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın sonlarına Türkiye’deki kütüphane yapılarının arşiv görsellerini incelemek için https://www.flickr.com/photos/saltonline/albums/72157713685920523 adresine girmek yeterli.

Sanatçı arşivleri

Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü’nün ilk kadın mezunlarından olan ve 15 Mart’ta yaşama veda eden Harika Alpar Söylemezoğlu’nun (1918-2020) SALT Araştırma’ya bağışladığı arşiv de erişime açılırken Tomur Atagök’ün arşivi de ziyaretçilerle buluşuyor.