Sanata Bi Yer Platformu'ndan sanatçı adayları için sergileme imkânı

2015 yılından bu yana güzel sanatlara ilgi duyan üniversite öğrencilerine ‘’Çünkü Sanat Alan İster’’ mottosuyla Doğuş Grubu’na ait çeşitli mekanlar, festivaller ve sergilerde çalışmalarını sergileme imkanı sunan sosyal sorumluluk platformu Sanata Bi Yer, 1 Mart 2021 tarihine kadar 13 öğrencinin çalışmalarından oluşan seçkiyi farklı lokasyonlarda sanatseverlerle buluşturuyor. Ece Gül, Eylem Can Kılıç, Mert Ağbulak, Safiye Otman, Seda Öztürk, Serap Can, Merve Özpütürcüklü, İbrahim Yanık, Yunus Emre Aydın, Emine Dirik, İbrahim Deniz Tavlıbıyık, Emirhan Azgel ve Tuğba Korucu’nun birbirinden farklı çalışmaları İstanbul’a yayılıyor.

Genç sanatçı adaylarının çalışmaları Doğuş Center Maslak, Doğuş Oto Maslak, Doğuş Otomotiv, D-Gym, D-Ofis ve Yapı Kredi bomontiada’da sanatseverlerle bir araya geliyor. Sanata Bi Yer platformu hakkında detaylı bilgi ve öğrencilerinin portfolyolarını incelemek ve hayatınızda sanata bi alan açmak için sanatabiyer.com adresini ziyaret edebilir, Sanata Bi Yer instagram hesabından takip edebilirsiniz.