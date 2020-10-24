Saype’nin dostluk zinciri İstanbul’da

Sanatçı; proje kapsamında birliği, karşılıklı yardımlaşmayı ve duvarların ötesinde ortak çabayı simgelemek amacıyla farklı şehirlerde birbiriyle tokalaşan iki eli çimenlerin üzerine çeşitli boyalarla resmedecek. Daha önce Paris, Andorra, Cenevre, Berlin, Ouagadougou, Yamoussoukro ve Torino’da eserini bırakan Saype’ın dostluk zinciri, Fransız Kültür Türkiye’nin iş birliğiyle Avrupa ve Afrika kıtalarını buluşturduktan sonra bu kez de Boğaz’ın Avrupa yakasına gelecek ve Asya kıyılarına ulaşmak için boğazı geçecek.



