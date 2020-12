Şeffaflığın karanlık yanı

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi küresel bir krize dönüşen pandeminin etkisi altında geçen 2020 yılına ekolojik sorunları irdeleyen yeni bir sergiyle veda ediyor. Elena Sorokina küratörlüğünde hazırlanan ve “Kristal Berraklığı” adını taşıyan sergide farklı ülkelerden 20 sanatçının, çevresel ve toplumsal konuları kristaller ışığında ele alan eserleri yer alıyor. Küratör ve sanatçıların, ekolojik bir duyarlılıkla yaklaştıkları, her sanatçının kendi yaratıcı ve siyasi bakışını, duyusal ve duygusal damgasını yansıtan sergi; küresel şeffaflık, insan toprak ilişkisi, salgın sürecinde oluşan yeni bedensel davranışlar, diller ve bunların medyadaki yeri gibi konulara odaklanıyor.



Sergide; Sammy Baloji, Minia Biabiany, Katinka Bock, Bianca Bondi, Gaëlle Choisne, Kıymet Daştan, Elmas Deniz, Sinem Dişli, Gluklya (Natalia Pershina-Yakimanskaya), Deniz Gül, Ilana Halperin, Gülsün Karamustafa, Yazan Khalili, Paul Maheke, Şener Özmen, İz Öztat, Hale Tenger, Güneş Terkol, Berkay Tuncay ve Adrien Vescovi’nin eserleri yer alıyor.



Her şey ve herkes şeffaf



Serginin küratörü Elena Sorokina, kristallerin tam matlıktan kusursuz saydamlığa uzanan farklı özellikler taşıdıklarını ve sanattan büyüye, teknolojiden şifacılığa pek çok alanda kullanıldığını hatırlatıyor ve başlangıçta saydamlık ve matlık, toprak ve büyüme kavramlarından yola çıkan “Kristal Berraklığı” projesinin, pandemiyle birlikte ekolojik küratörlüğü daha da fazla odağına alan bir sergiye evrildiğine dikkati çekiyor. Bruno Latour’un “Ayağımız Yeryüzüne Bassın” ve Byung-Chul Han’ın “Şeffaflık Toplumu” adlı kitaplarının, serginin ortaya çıkışı açısından önemli olduğunu belirten Elena Sorokina, bu iki düşünüre atıfla “Yeryüzünü ‘etkin, yerel, sınırlı, duyarlı, kırılgan, titreyen ve kolayca rahatsız edilebilen bir kılıf’ olarak görmeliyiz” diyor. Sorokina sözlerini şöyle tamamlıyor:herkes her şey hakkında bilgi edinebilir. Her şey -ve herkes- şeffaf, örtüsüz ve ifşa edilmiş durumdadır. Ne var ki şeffaflığın karanlık bir tarafı da vardır ve biz farkına bile varmadan matlığa dönüşebilir.”



“Kristal Berraklığı” sergisi, 7 Mart 2021 tarihine kadar Pera Müzesi ’nde ziyaret edilebilecek.