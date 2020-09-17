Selanik günlerinden gelen ‘can dostluk’’

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 1881’de Selanik’te başlayan hayat yolculuğu sırasında kesintisiz yanında olan tek kişi Nuri Conker’di. Çocukluklarından itibaren birlikte olan iki kahraman asker, girdikleri çatışmalar kadar özel hayatlarını da birbirleriyle paylaşacak kadar yakındı. Atatürk’e “Kemal” diye hitap edebilen tek kişi olan Nuri Conker’in, Atatürk’ün Latife Hanım ile boşanmasında ve İsmet İnönü’yle olan ilişkisinde bile etkin rol oynadığı iddia ediliyor.

O’nun yeri çok başka

Atatürk’ün çocukluğunda misket oynadığı günlerden omuz omuza siperlerde savaştığı günlere uzanan can yoldaşı Nuri Conker, yakın tarihimize de damga vuran bir isim olarak tarih kitaplarına girmişti. Türk televizyonlarının en başarılı haber programlarında çalışan deneyimli gazeteci Yaşar Gürsoy, Selanik’te başlayan dostluğun genç Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan zorlu yolda nasıl ilerlediğini kitaplaştırdı.

Kitapta, Nuri Conker’i Atatürk’ün diğer can dostlarından ayıran özellikleri ve yaşanmışlıkları anlatılırken, iki onurlu askerin birlikte başardıklarının altı çiziliyor.

Nuri Conker’in Atatürk’le aynı yıl doğduğunu, birlikte Selanik Rüştiyesi ve Manastır İdadisi’ni bitirdikleri, birlikte yüzbaşı olduklarını, birlikte Trablusgarp’a gittiklerini, birlikte Çanakkale’de savaştıklarını, birlikte TBMM’yi kurdukları ve birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini attıklarının anlatıldığı “Atatürk ve Can Yoldaşı Nuri Conker”de gerçek belgelere dayandırılıyor.

Yazar Yaşar Gürsoy, “Selanik sokaklarında oynanan çocukluk oyunları, Üçüncü Ordu’ya, Hareket Ordusu’na, Arnavutluk Harekatı’na, Trablusgarp’a, Çanakkale’de Conkbayırı’na, Doğu’da Muş Cephesi’ne Kurtuluş Savaşı’nın her saniyesine ve Türk devrimlerinin hepsine uzanan birlikteliğin temeli. Nuri Conker’in Atatürk’ün gözündeki yeri çok başkadır. Aralarındaki şakalaşma ve samimiyet Atatürk’e Kemal diye hitap eden tek arkadaşı yapar O’nu. Atatürk, Conkbayırı Muharebesi’nde gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle ona Conker soyadını vermiştir” diye anlatıyor.

Saygın devlet adamı

Kitabın ön sözüne deneyimli gazeteci Uğur Dündar, “Atatürk, Conker’e öylesine güvenmiştir ki, Sofya’ya göreve giderken sevgilisi Madam Corinne’i ona emanet etmiştir...

Büyük kahraman, vefalı dost ve saygın devlet adamı Nuri Conker’in bilinmeyen yönlerini belgelere dayanarak, yalın bir dille anlatan ve böylece gelecek kuşaklara cok değerli bir kaynak armağan eden Yaşar Gürsoy’u bir kez daha kutluyorum” şeklinde yazıyor. “Atatürk ve Can Yoldaşı Nuri Conker” SİA Kitap etiketiyle okuyucuların karşısına çıkıyor.