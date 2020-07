Selector Radyo Yarışması başvuruları başladı

British Council, sunuculuğunu Jamz Supernova’nın yaptığı ve Birleşik Krallık müzik kültürünü uluslararası dinleyicilerle buluşturan Selector Radyo ile yepyeni bir yarışma başlatıyor. British Council ile Evde programı kapsamında düzenlenen Selector Radyo Yarışması, Türkiye'den müzisyenlere küresel bir radyo programında yer alma şansı tanıyor. Bestelerinin uluslararası platformlarda duyulması için https://www.britishcouncil.org.tr/programmes/arts/selector-radio-competition web sayfasını ziyaret edebilir ve 30 Temmuz’a kadar adaylar parçalarını yükleyebilir.

Selector Radyo, Birleşik Krallık'tan en iyi müzikleri ve yeni yetenekleri dünya çapında yaklaşık 30 ülkede yayınlayarak, her hafta müzik severleri küresel bir toplulukta bir araya getiriyor. Şimdi, dünyadaki dinleyicilerle iletişime geçmek ve yeni yetenekler bulmak için programa Türkiye’den de müzisyenler de dahil oluyor! Selector Radyo Yarışması ile Türkiye'den sanatçılar, parçalarıyla uluslararası bir dinleyici kitlesine ulaşma şansı elde ediyor.

Yeni ve heyecanlı olan her grup, sanatçı ve tarzda müziğin kabul edildiği yarışmaya gönderilen tüm parçalar, önce uluslararası bir panel tarafından değerlendirilecek. Jüri tarafından favori ilk on parçanın belirlenmesinin ardından, parçalar halk oylamasına sunulacak ve Selector Radyo dinleyicileri de parçaları oylayabilecek. Aynı zamanda, Selector Radyo’nun sunucusu Jamz Supernova da kendi favorisini seçecek. Hem halk oylaması hem de Jamz Supernova tarafından seçilen parçaların her ikisi de Selector Radyo'da, dünya çapındaki 4 milyon dinleyiciye çalınacak.

Zaman Çizelgesi