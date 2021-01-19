Sena Şener Dünya Kadar Müzik kapsamında sahnede

Güçlü ve sıra dışı yorumculuğunun yani sıra besteci ve söz yazarı kişiliği ile de fark yaratan Sena Şener’in, “İnsan Gelir İnsan Geçer” albümünden sonra beşinci teklisi “Affetmem" Eylül ayında müzikseverlerle buluştu. “Teni Tenime” şarkısı ile daha ritmik ve farklı bir Sena Şener’i gözler önüne seren genç sanatçı, gitar ve vokal üzerine kurulu alt yapısı olan “Affetmem” ile tarzının dışında eğlenceli ve sert bir parça ile dinleyicilerinin karşısına çıktı.

Yapı Kredi World sponsorluğunda düzenlenen konserler, yayın sonrasında puhutv üzerinden de izlenebilir.

Sena Şener

Tarih: 22 Ocak 2021, Cuma

Saat: 21:00

Adres: IG @yapikredibomontiada