Şenay Lambaoğlu: Müziğin iyileştirici gücünü hatırlatmak istedim

İhsan Dindar - milliyet.com.tr / ihsan.dindar@milliyet.com.tr

Tüm dünya zor bir yıl geçirdi. Bunun bir süre daha devam edeceği de çok açık. Öncelikle bir insan olarak neler hissediyorsunuz şu zor günlerde?

Pandemi tüm yaşam alışkanlıklarımızı değiştirdi. Zorluklarla dolu bir yıl oldu ve en temel iç güdümüz olan hayatta kalabilecek miyim düşüncesi hepimizin ortak kaygısı oldu. Belirsiz ve güvencesiz bir güne uyanmak, beni de çevremdeki birçok kişi kadar kırılgan ve umutsuz hale getirdi zaman zaman.





Şimdi bir de işin sanat ve sanatçı boyutuna geçmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Yeldeğirmeni Sanat'ta uzun bir aranın ardından konser de verdiniz ama o aradaki uzun boşluğu merak ediyorum ben. Bir sanatçı olarak nasıl geçti bu aylar?

Müzik, pandemiden en çok etkilenen sanat dallarından biri ve ne yazık ki sesimizi de çok duyuramadık. Konserlerimiz ya iptal oldu ya da salgın sonrasına ertelendi. Müzik ve sahne sanatlarından geçimini sağlayan çok geniş bir insan gücünden bahsediyoruz ve herkes çok zor durumda. Yaz döneminde bin bir zorluklarla birkaç konser ve festivalde yer alabildik fakat genele baktığımızda sesçisinden ışıkçısına, bilet satıcısından mekan sahibine kadar düşünülmesi gereken çok ciddi bir kesim var. Ve bir çok müzik emekçisinin sosyal güvencesi ne yazık ki yok.





Şehrin Orta Yerinde adını taşıyan yeni teklinizi Kasım ayının son günlerinde yayımlandınız. Hep merak edilen bir konu var; pandemi müzisyenlerin söz ve müziklerine nasıl yansıyacak? Gördüğümüz kadarıyla sizde pek de karamsar bir şekilde yansımamış...



Pandemi dönemi sürecinde üç single hazırladım ve bunların ilki “Müzik İyileştirir”, “Halim Ortada” ve son olarak “ Şehrin Orta Yerinde”.

Her gün ölüm ve vaka sayıları tablosunu inceleyerek geçirdiğimiz günlerde karamsar olmamak mümkün mü? Dünyada olduğu gibi biz de içimize kapandık. Başka öncelikler ortaya çıktı ve hayatı yeni baştan okumaya başladık. Bu içe kapanmayı ben olumlu bir şekle çevirmeye çalışanlardanım. Canımızı emanet ettiğimiz fedakar sağlık çalışanlarını, her türlü riski üzerine alarak işe gitmek zorunda olan onca çalışan, ya da işten çıkarılan insan var. Ve tüm bu fotoğrafın içinde müzik yaparak bir parça umut ve hayal paylaşmak istedim. Müziğin iyileştirici gücünü hatırlatmak istedim. Bir sanatçı olarak “Halim Ortada”.







Bu şarkının hikâyesiyle devam etmek istiyorum. Hakan Kurşun ile ortak bir çalışma. Başka bilmemiz gereken neler var şarkıya dair?

Şarkının sözü benim müzik ve düzenlemesini Hakan Kurşun ile birlikte hazırladık. Salgın günlerinde bir çok şey gibi iletişim şeklimiz de değişti. Sarılmadan, dokunmadan hislerimizi anlatmak kolay değil. “Şehrin Orta Yerinde” biraz da bu özlemler üzerine yazıldı. Şehrin coşkulu kalabalığı içinde buluştuğunuz ortak duyguları kendimce anlatmaya çalıştım.





Şarkıya bu zor sürece rağmen kliplenmiş de aynı zamanda...

Evet. Erbay Aras yönetmenliğinde bir klip çektik ve bu zor şartlar altında şarkının pozitif duygusunu yansıtmaya çalıştık.





Müzik İyileştirir ve Halim Ortada teklilerini de daha önce yayımlamıştınız. Şehrin Orta Yerinde ile birlikte tüm bu eserleri bir bütünün parçası olarak düşünebilir miyiz?

Evet bu üç şarkı salgın döneminde hazırlanmış bir bütünün parçaları. Aynı anda çıkarmak yerine tek tek dinleyicilerimle buluşturmayı uygun buldum.





2020'nin bitmesine az kaldı. 2021'nin ikinci çeyreğinden itibaren rahatlamaya başlayabileceğimiz öngörülüyor. Bunun tabii sanat yaşantımıza ve sektöre yansıması yaz aylarını bulabilir. Bahar ayları ve sonrası için konserler planlamaya başladınız mı?

Konserler planlayabilmek için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum. Fakat yaza girdiğimizde umarım bu sıkıntılı zor günler biraz hafiflemiş olur. Bahara girdiğimizde yepyeni şarkılarla müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyorum. Bu karanlık tünelin ucundaki ışığı 2021’de göreceğimize inanıyorum. Biraz daha sabır sadece...