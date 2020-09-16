Serhan Kansu'nun kaleminden Adını Arayan Aslan

Yazar Serhan Kansu’nun yeni kitabı Adını Arayan Aslan raflardaki yerini aldı. Öykü Akarca’nın resimlediği, Masalperest etiketiyle yayımlanan eser, felsefe eğitimli yazarın özgün üslubuyla hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap ediyor. Doğduğu günden itibaren ismi ve tüm görevleri belirlenmiş olan küçük bir aslan ilerde kral dahi olacak olsa buna itiraz ediyor. Ve “Adımı neden ben koyamıyorum?” diye bir soru sorarak ormanın derinliklerine dalıyor. Ormanda ise kendine birbirinden farklı isimler seçiyor ancak sonunda okuyucu bir sürprizle karşılaşıyor.

Eğlenceli diliyle keyifli anlar yaşatan kitap sorguladığı kavramlarla okuyucuya zengin bir dünya sunuyor. Adını Arayan Aslan, 7-8-9-10 yaş grubu ve üzerindeki herkes için uygun.

Farklı dillere çevrilecek

Adını Arayan Aslan farklı dillere çevrilerek Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkede okuyucuyla buluşacak. Felsefe, yaratıcılık ve yazarlık eğitimleri veren Kansu’nun tiyatro ve gölge oyunları ile farklı kategorilerde eserleri bulunuyor. Serhan Kansu’nun kitabı Adını Arayan Aslan’a internet üzerinden ve kitap mağazalarından ulaşılabiliyor.

Adını Arayan Aslan arka kapak yazısı:

“Benim adım Miü. Abim ve sürümüzdeki diğer aslanlarla birlikte ormanda yaşıyoruz. Sürümüzdeki tüm yavru aslanlar gibi bir gün benim de adım Huar olacak. Ben de daha doğduğum gün belli olan isimlerim ve görevlerimle, benden önceki tüm kral aslanlar gibi yaşayacağım ve yaşlanacağım. Bana özel hiçbir şey olmadan, diğerlerinden hiçbir farkım olmadan… Ben bunu istemiyorum, bir farkım olsun istiyorum!

Adımı arıyorum ve onu sadece ben bulabilirim. Diğerleri gibi aynı yerde durmayacağım. Ormanın derinliklerine dalacak ve onu saklandığı yerden çıkartacağım. Orman derken aslında tüm uzayı kastediyormuşum. Onu da sonradan anladım.”

Adını arayan aslan ve arkadaşlarının macerası nasıl bitecek? Kahramanımız kendi ismini seçebilecek mi? Sahi siz daha önce adının “Soğan” olmasını isteyen bir yavru aslanla karşılaştınız mı?

Adını Arayan Aslan, ormanın derinliklerinde eğlenceli bir maceraya atılıyor!