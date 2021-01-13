Serinin ilk kitabı ‘Siyasetin Göbeği’

Türkiye’de sözsüz karikatürün öncüsü olan Turhan Selçuk’un mizahını genç nesillere de tanıtmak ve büyük ustanın kendi zamanının çok ötesindeki çizgilerine farklı bir bakış imkânı sunmak amacıyla tasarlanan, üç ciltlik koleksiyon “Turhan Selçuk Seçkisi”, Desen Yayınları tarafından yayımlandı.

Selçuk’un, yıllar içinde Milliyet gazetesi başta olmak üzere çeşitli mecralarda ve kitaplarda yayımlanan siyah beyaz karikatürlerinin ayrıntılı bir kataloglama ve tematik düzenleme ile yayına hazırlandığı “Turhan Selçuk Seçkisi” üç kitaptan oluşuyor: “Siyasetin Göbeği”, “Manzara-i Umumiye” ve “İnsan Denen Garip Hayvan”.

80 karikatür bir arada

Seçkinin ilk halkası olan “Siyasetin Göbeği” sanatçının 1950-1995 yılları arasında, Türkiye’nin ve dünyanın önemli gazete ve dergilerinde kendine yer bulan, bazıları farklı dönem ve mecralarda tekrar tekrar yayımlanarak yankı uyandırmış 80 karikatürünü bir araya getiriyor. Turhan Selçuk’un, sistemin genel bir portresini yansıtmak üzere koltuk sevdalısı siyasetçilere yer verdiği “Siyasetin Göbeği”; yoksulluğun, adaletsizliğin ve yozlaşmanın hüküm sürdüğü, gerçeklerin çarpıtıldığı bir siyasal düzeni odağına alıyor. İkiyüzlülüğün, açgözlülüğün ve çürümenin siyaseti nasıl ele geçirdiğini incelikle gözler önüne seren sanatçı, mizahın birleştirici gücüyle doğru bildiğimiz yanlışlara farklı bir perspektiften bakmamıza olanak tanıyor. Serinin ilk cildi 23 TL’ye satın alınabilir.