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04.01.2021 - 17:15 |

Serkan Üstüner’in ilk romanı Mahir’i Sakın Uyandırmayın yayımlandı

Öykü kitaplarıyla iyi bir çıkış yapan Serkan Üstüner’in ilk romanı Mahir’i Sakın Uyandırmayın, Muhit Kitap’taki yerini aldı. Yoğun işçilik ve güçlü anlatım, eserin ilk özellikleri olarak dikkat çekiyor.

Serkan Üstüner’in ilk romanı Mahir’i Sakın Uyandırmayın yayımlandı

İnsanların aslında birbirlerine söyleyecekleri hiçbir şey yoktur, karşılıklı olarak yalnızca kendi acılarını anlatırlar, bu böyledir.

 

Biyografi:

1983 yılında Mardin’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu. İlk eseri Hükmen Mağluplar (Öykü) 2017 yılında, Fazilet’in Tımarhanesinde Sekizince Senfoni (Öykü) 2019 yılında yayımlandı. Fazilet’in Tımarhanesinde Sekizince Senfoni, Türkiye Yazarlar Birliği 11. Edebiyat Festivali Büyük Hikâye ödülüne layık görüldü. Çeşitli medya kuruluşlarında çalıştı. Şu anda bir kamu kurumunda çalışmaktadır. Mahir’i Sakın Uyandırmayın ilk romanıdır..

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