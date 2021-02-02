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02.02.2021 - 07:00 |

‘Simpsons’ dizisinin yazarı korona kurbanı

Tüm dünyada bilinen ‘The Simpsons’ dizisinin yazarı ve yapımcısı Marc Wilmore, 57 yaşında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

‘Simpsons’ dizisinin yazarı korona kurbanı

Yazarın ağabeyi komedyen Larry Wilmore, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Sevgili kardeşim Marc Edward Wilmore kovid ve başka sağlık sorunları ile mücadele ederken dün gece hayatını kaybetti. Kardeşim, en nazik, kibar, komik bir melekti. Seni seviyorum küçük kardeşim.” The Simpsons dizisinin yazar kadrosunda ve yönetici yapımcılığını da üstlenen Wilmore, dizideki bazı yan karakterleri de seslendirmişti.

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