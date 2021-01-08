Sinağrit Baba'dan yeni tekli

İsmini, Sait Faik’in aynı isimli öyküsünden alan grubun, repertuvar seçiminde ve beste çalışmalarında, öykünün yarattığı karmaşık, dalgalı ve mavi hissin etkisi görülmektedir. 2013’ten bu yana müzik çalışmalarını sürdüren ekip, “İnsan ve Deniz”den önce, bir Eskimo şiirinden hareketle besteledikleri “Oyun” ve bir hayal kırıklığı temsili olan “Tanzanya İptal” isimli iki şarkı yayınlamıştır. “İnsan ve Deniz” isimli üçüncü şarkıları bir Charles Baudelaire şiiri olup, insan ruhu ile denizin ortaklığını konu etmektedir. Uzun zamandır konserlerinde yer verdikleri diğer bestelerini de ilerleyen aylarda dinleyiciyle buluşturmayı planlamaktadır.