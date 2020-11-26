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26.11.2020 - 18:16 |

Sinema ve Televizyon bölümü öğrencilerinden belgesel

Heykel A.Ş. belgeseli 2015 yılında 21. Altın Koza Film Festivali, Ulusall Öğrenci Filmleri Yarışması, Jüri Özel Ödülü’nü kazanmasının ardından International Hollywood Student Film Festival, International New Wave Student Film Festival, International South East European Film Festival, The Lift-Off Sessions Official Selection gibi çeşitli festivallerde gösterimi yapıldı.

Sinema ve Televizyon bölümü öğrencilerinden belgesel

Heykel A.Ş belgeseli şimdi ise beşinci yılına özel yönetmen kurgusuyla BluTV’de yayınlanıyor. İstanbul’un Üsküdar, Bağcılar, Zeytinburnu, Nişantaşı ve Bursa’nın İnegöl ilçesinde yer alan heykelleri konu alan Heykel A.Ş belgeseli, öğrenci projesi olarak 2014 yılında yolculuğuna başladı.

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü mezunlarının yaratıcı ekibini oluşturduğu projenin BluTV yayınlarından elde edilecek gelir ise TEGV’e bağışlanacak.

Yönetmenliğini Tuna Tetik'in üstlendiği belgeselin yaratıcı ekibinde Barkın Bulutbeyaz'ın imzası bulunuyor...

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