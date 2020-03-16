Sinemada koronavirüs etkisi

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok film, vizyon tarihini değiştirirken, film festivalleri de birer birer erteleme kararı açıklıyor. Birçok yapım ise çekimlerini durdurdu. Virüs salgınından sonra sinemadaki iptaller ve ertelemeler şu şekilde sıralanıyor:

DURAN ÇEKİMLER

Dünya sinemasının usta yönetmenlerinden Wong Kar-Wai’nin roman uyarlaması “Blossoms”ın çekimleri ertelendi.

Disney’in yapım aşamasındaki filmleri “Nightmare Alley” ve “The Last Duel”ın prodüksiyonu durduruldu. Disney şu anda animasyonlar dışındaki tüm filmlerinin hazırlıklarına son verdi.

Yapımlarını durduran Disney dışındaki diğer büyük şirket ise Netflix. Şirket, Kuzey Amerika’daki tüm prodüksiyonları durdurma kararı aldı. İki haftalık durdurma kararının ardından yeniden bir değerlendirme yapılacak.

Matt Reeves’in yazıp yönettiği, Robert Pattinson’ın başrolünü üstlendiği “The Batman”, yapımı duran diğer bir önemli film. Londra ve Liverpool’da yapılan çekimler şimdilik iki haftalığına durduruldu.

VİZYONDAN ÇEKİLENLER

Daniel Craig’in son kez James Bond’u canlandıracağı “No Time to Die”ın planlanan vizyon tarihi 3 Nisan’dı. Filmin yapımcıları filmin kasım ayına ertelendiğini duyurdu.

Şu zamanlarda vizyona girmesi planlanan yerli filmler de birer birer ileri tarihlere erteleniyor. “Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas” belirsiz bir tarihe ertelendi. “Malazgirt 1071” eylül ayında ve “Adanış: Kutsal Kavga” ise aralık ayında gösterime girecek. Ezel Akay’ın merakla beklenen yeni filmi “9 Kere Leyla”nın 20 Mart’ta vizyona girmesi planlanıyordu. Oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu ve Fırat Tanış’ın yer aldığı filmin yeni vizyon tarihi henüz belli değil.

20 Mart’ta vizyona girmesi planlanan “A Quiet Place Part II” ve 22 Mayıs’ta izleyiciyle buluşması planlanan “Fast & Furious 9” yılın önemli ana akım filmleri arasında. İki film için de vizyon ertelemesi söz konusu. Korku filmi “A Quiet Place 2”nin henüz yeni bir vizyon tarihi yok. “Fast & Furious 9” ise filmi ise 2 Nisan 2021’de gösterime girecek.

ERTELENEN FESTİVALLER

44. Hong Kong Uluslararası Film Festivali’nin 24 Mart - 6 Nisan tarihlerinde düzenlenmesi planlanıyordu ancak ilk erteleme kararı açıklanan festivallerden biri oldu.

ABD’nin önemli festival-lerinden Austin’de düzenlenen SXSW Film Festivali’ne (South by Southwest) önce Netflix, Apple, Amazon katılmama kararlarını duyurdular. Bundan bir süre sonra festival ertelenme kararını açıkladı. Festivalin 13-22 Mart’ta yapılması planlanıyordu.

5-15 Mart’ta düzenlenmesi planlanan 22. Selanik Belgesel Festivali, Yunanistan’da koronavirüs nedeniyle erteleme kararı aldı. Festival için yeni tarih yok ama mayıs sonunda düzenlenmesi gündeme gelebilir.

15-26 Nisan tarihleri arasında New York’ta düzenlenmesi planlanan 2020 Tribeca Film Festivali de erteleme kararı duyuran ABD festivallerinden. Yeni tarihleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Mart ayında düzenlemesi planlanan Sofya Film Festivali de erteleme kararını geçen hafta duyurdu.

16 Mart’ta İstanbul’da başlayıp 10 Mayıs’a kadar yedi şehri gezecek 18. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri de erteleme kararı duyurdu.

Türkiye’de ertelenen diğer bir festival de İstanbul Film Festivali. 13 Mart’ta yapılan açıklamada “Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak değerlendirilen koronavirüs COVID-19 salgınının yayılmaması için Türkiye’de alınan önlemler göz önünde bulundurularak, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 10-21 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 39. İstanbul Film Festivali’nin yıl içinde ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Festivalin düzenleneceği tarihler önümüzdeki günlerde açıklanacaktır” denildi. Türkiye ve komşu ülkelerden Köprüde Buluşmalar’a katılan proje ve filmlerin uluslararası sunumları ise internet üzerinden 14-17 Nisan tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Cannes ne yapacak?

Dünyanın en önemli sinema festivallerinden Cannes Film Festivali’nin yapılıp yapılmayacağı belirsiz. Le Point yazarı Jérôme Béglé, yazısında içeriden aldığı bilgilere dayanarak 73. Cannes Film Festivali’nin iptal edildiğini iddia etti. Gazeteciye göre iptal kararı 15 Nisan’da kesinleşip açıklanacak. Cannes Film Festivali ise bu iddiaları yalanladı. Festivalin planlanan tarihleri 12-23 Mayıs.