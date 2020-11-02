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02.11.2020 - 11:19 |

Sıradışı bir çağdaş tiyatro örneği

Barış Arman’ın yazıp yönettiği “Olağan-içi Bir Gezi”; alışık olmadığımız türden bir çağdaş tiyatro örneği… Her katılımcı-dinleyicinin kendi evinin içinde gerçekleştireceği işitsel bir performansa dayanan “Olağan-içi Bir Gezi”; seyredilebilecek bir oyun değil, oyuncuları yok…

Sıradışı bir çağdaş tiyatro örneği

Çağdaş sanatla tiyatro arasında bir çizgide gelişen ve müzelerde kullanılan sesli rehberlerle paralel bir işleyişte ilerleyen oyunun seslendirmesini başarılı oyuncu Funda Eryiğit üstleniyor. Katılımcılar Eryiğit’in seslendirdiği bir rehber ile 7/24 hayatlarını geçirdikleri kendi evlerinde keşfe çıkıyorlar.

 

Kazan Dairesi

Sanat yönetmenliğini Barış Arman’ın yürüttüğü Kazan Dairesi, 2015 yılında İstanbul’da kurulan, icranın yanı sıra üretim süreçlerinde de çeşitlilik ile deneysellikten beslenen, etkin bir grup tiyatro sanatçısını bünyesinde toplayan bir hayal edip gerçekleştirme alanıdır.

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